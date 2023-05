„Začátek jsme měli dobrý, ale kvůli katastrofálnímu hřišti jsme nemohli hrát, na co jsme zvyklí. A jelikož máme hráče nižšího vzrůstu, nedosáhli jsme na vysoké nakopávané míče od soupeře. Snažili jsme se tedy těžit ze hry našich rychlých záložníků a chodit do brejků," popisoval průběh samotného utkání 28letý krajní záložník.

Čarodějnice odsunuly pokutu na jindy

Ten se v něm trefil do sítě strážené gólmanem Saulichem hned třikrát. V deváté minutě proměnil penaltu, poté v minutě sedmnácté zvyšoval už na 2:0 po rychlém brejku a po další podobné situaci pak devatenáct minut před koncem základní hrací doby zvyšoval na 3:2. I tak to ale na tři body nestačilo, protože minutě 90. vyrovnal na konečných 3:3 téměř 40letý Lukáš Kupka. Zápas pak rozhodovaly pokutové kopy, ve kterých byli úspěšnější domácí.

„Myslím, že se mi to ještě nestalo. Většinou, když jsem dával hattrick, tak jsme vyhráli. Nic podobného si z historie nepamatuji. Ještě jsem ani nedostal v šatně pokutu, protože po čarodějnicích neměl nikdo chuť a já neměl hlavně chuť slavit, když nebylo co," prozradil.

I. A třída, sk. B: Kralice vyhrály v dohrávce. Nechutné, hodnotil kouč soupeře

Bylo to demotivující

A nic ke slavení rozhodně necítili biskupičtí hráči ve 22. minutě hry, kdy během dvou minut inkasovali dvě branky a z vedení 2:0 byla rázem plichta 2:2. „Pro tým to bylo hodně demotivující. Zároveň jsme ale věděli, že se to všechno stalo jen kvůli našim chybám. Jednou záložník zaspal a neodkopl míč. Pak se ho snažil nahrávat, kopl soupeře do nohy a byla z toho penalta," popisoval civilním povoláním řidič kamionu, obdivovatel Francka Riberyho a Pavla Nedvěda a také fanoušek mnichovského Bayernu a olomoucké Sigmy.

„Ale mohlo to pak být lepší. Já sám jsem kopal přímák, který skončil na šibenici a potom jsme měli dva nadějné rohy. Bohužel tam nic z toho nepadlo," dodal.

Ono vyrovnání na 3:3 v samotném závěru pak podle slov Martina Trávníčka mělo také své důvody, kterým se jen těžko dalo nějakým způsobem předejít. „Během hry se nám zranil klíčový hráč Daniel Halenka. A jelikož jsme měli ještě jednoho zraněného a pár lidí na tom už bylo špatně fyzicky po oslavách pálení čarodějnic, nedokázali jsme to dohrát na sto procent. Chtěli jsme to už ukopat a míče poslat někam do zahrad, soupeři však stačil jeden protiútok," krčil rameny.

Kdyby nám to došlo dříve…

O následných penaltách se pak nedá říci, že by probíhaly zrovna standardně. Za Čechy pod Kosířem totiž někteří hráči kopali vícekrát, zatímco Biskupičtí posílali každého poctivě jen jednou. „Bohužel nám to nedošlo dříve, a tak už bylo na reklamaci pozdě. Prý totiž mluvili s rozhodčím, který jim to povolil. Jinak by i za nás kopali jen hráči, kteří se na to cítili," popisoval tuto neobvyklou situaci.

I. A třída, skupina A: Určice stále vévodí tabulce, za Protivanov chytal trenér

Začalo se to tu hýbat, ale…

Biskupice jsou aktuálně v tabulce A skupiny prostějovské III. třídy na pěkném čtvrtém místě. Na svém kontě už mají 21 bodů, což je o devět více, než nasbírali v minulé sezoně. Oproti ní se navíc bude hrát o poznání více zápasů, takže jejich sběr může být ještě o to bohatší.

„Nám se předtím moc nedařilo, protože hráči prostě nejsou. Na tuto sezonu se nám ale některé přivést podařilo. Na druhou stranu nám ale zase jiní odešli. Nyní to tedy vypadá tak, že nás mladých je v týmu pár a držíme pohromadě díky těm padesátníkům, kteří tady hrají už roky. Teď to funguje, ale uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnu," konstatuje.

„Začali jsme ale hodně trénovat, před sezonou jsme si dali sedm přáteláků a v zimě dalších pět. Začalo se to tady prostě trošku hýbat," dodává ale ihned.

Nijak zvlášť nadějně to tedy nevypadá ani s možným postupem týmu alespoň do okresního přeboru. „Před pár lety jsme to tady měli v plánu. Před koncem sezony se nám ale zranilo šest hráčů ze základu a hrávali jsme v jedenácti, někdy i v deseti lidech. Nakonec tak místo nás postoupily Kralice na Hané. Je to škoda, protože jsme tam měli náskok nějakých deseti bodů. Teď už na to bohužel moc nemáme možnosti," uzavřel