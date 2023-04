„Od začátku se pro nás zápas nevyvíjel moc dobře. Ve třicáté minutě jsem si myslel, že tam dostaneme tak búra. Pak jsme ale hru vyrovnali, dali jsme gól a když se nám podařilo otočit, už jsem tomu věřil. Druhý poločas pak už byl o tom, že jsme si to takticky uhráli, nikam jsme nespěchali a hráli jednoduše to, co jsme potřebovali,“ popsal ve zkratce 27letý borec zápas, který dopomohl otočit ve prospěch svého mužstva góly na 2:1 a 3:1 ve 44. a 53. minutě.

„První gól vypramenil z toho, že jsem dostal dobrou přihrávku za obranu od Jardy Svozila a šel jsem v podstatě sám na gólmana. Sice jsem byl trochu v úhlu, ale poslal jsem to na zadní tyčku. Druhý pak byl trošku kuriózní. Letěl centr od lajny, jejich stoper míč podskočil, já si ho chtěl stehnem zpracovat, ale to se mi nepodařilo. Míč pak letěl k brankové čáře a mě nezbývalo nic jiného, než to zkusit vypálit na bránu a se štěstím jsem se trefil mezi gólmanovy nohy,“ popisoval, jak k jeho velkým momentům došlo.

Trajerovi se v této sezoně střelecky skutečně daří. Do branek svých soupeřů nasázel již 24 gólů, díky čemuž vede tabulku střelců, a během dvou zápasů proti Klenovicím se trefil dokonce pětkrát. „To je fajn, protože předtím se mi na ně moc střelecky nedařilo. Hlavně to ale bude tím, že jsme teď prostě lepší než oni. Vedení v tabulce střelců pak pro mě nehraje roli. Jsem za to samozřejmě rád, ale jde mi hlavně o to, abychom tuto soutěž konečně vyhráli,“ říká obdivovatel Messiho a také velký fanoušek Barcelony.

Snad by nám postup neuškodil

A k tomuto cíli Pivín skutečně nemá příliš daleko. Deset kol před koncem totiž vede před druhým Ústím o deset bodů a ze sedmnácti odehraných duelů jich dokázal hned třináct vyhrát a celkově v patnácti bodovat.

V minulém rozhovoru po pátém kole, shodou okolností také po zápase s Klenovicemi, se pivínský kanonýr vyjádřil v otázce postupu v tom smyslu, že za ním tým vyloženě nemíří, ale kdyby přišel, rozhodně by jím nepohrdl.

„Baví se teď o tom hlavně naše vedení. A co jsem tak pochytil, tak si myslím, že by postoupit chtělo. Po podzimu si začalo uvědomovat, že je ta možnost už skutečně reálná a to se i nadále s každým dalším kolem potvrzuje. V takovém případě by ale museli přijít další hráči,“ popisuje aktuální situaci u lídrů okresního přeboru.

„Co se ale týče mě, tak upřímně nevím. Byl bych nerad, kdyby postup týmu uškodil. Když si vzpomenu třeba na Určice, tak ty postoupily do divize a během chvíle spadly do I. A třídy,“ doplňuje k tomu hned ale i svou obavu.

Proč se nám tak daří? Nevím

A proč se podle něj Pivínu, týmu ze stejnojmenné vesničky se 720 obyvateli, letos tak daří? „Já vážně nevím. Tým máme stále stejný a nikoho jsme nepřivedli. Možná to může být právě tím, že jsme se za ta léta už sehráli,“ směje se.

Mise zatím v nedohlednu

David Trajer pak není zajímavý pouze svou střeleckou potencí, ale i svou prací. Je totiž vojákem. V již jednou zmíněném rozhovoru ze září minulého roku se zmínil i o tom, že by si rád jednou na vlastní kůži vyzkoušel nějakou zahraniční misi. To se mu ale ještě nepodařilo.

„Bohužel, žádná taková příležitost ještě nepřišla. A ani v brzké budoucnosti to tak nevypadá. Nyní tedy dokončuji druhý ročník vysoké školy, abych mohl v práci povýšit,“ uzavřel David Trajer.