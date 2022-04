„všechny mé góly pramenily ze soupeřových chyb. První dva padly po jejich špatné rozehrávce od brány a třetí zařídil můj spoluhráč Robin Návrat, který jim dokázal při kombinaci vypíchnout míč a přihrát mi jej přímo před gólmana. To už pak byla lehká práce,“ popisoval Lukáš Konupka.

Po skvělém začátku ale přišel příšerný druhý poločas, během kterého Tištínští hned šestkrát inkasovali a nakonec byli rádi alespoň za remízu, kterou zachraňovali pouhé čtyři minuty před koncem.

„Nevím, co k tomu říci. Po poločase jsme vedli 4:0 a říkali jsme si, že v tom druhém nesmíme polevit. Bohužel jsme ale odešli fyzicky, čehož soupeř dokázal využít a střílet gól za gólem. Můžeme být rádi, že se nám ke konci podařilo alespoň vyrovnat na 6:6,“ mrzelo novopečeného tištínského střelce.

Ohlasy z nižších soutěží: 13 žlutých! Kovalovice ztratily dvoubrankové vedení

I když Konupka z Tištína pochází a sám o sobě hrdě říká, že je Tištíňák, většinu svého fotbalového působení prožil jinde. „S fotbalem jsem začínal v Tištíně zhruba v šesti letech. Pak jsem strávil nějakou dobu v Drnovicích, Nezamyslicích, Ivanovicích, Vrchoslavicích, Pivíně a nyín jsem se vrátil zpátky,“ říká.

„Velice spokojený jsem byl ve Vrchoslavicích, kde jsem strávil asi pět let. A pak v Pivíně, to je taková moje srdcovka. Z Tištína ale pocházím a tým je něco jako moje druhá rodina,“ podotkl. „Mou jedinou fotbalovou ambicí je udržet Tištín v okresním přeboru, protože do něj prostě patří,“ dodal ještě na závěr.

Nutno ovšem dodat, že tento cíl opravdu nebude lehké splnit. Tištínu aktuálně patří poslední čtrnácté místo a jeho ztráta na předposlední Ptení už dosahuje pěti bodů.