„Do Tištína jsme přijeli v klasické béčkové sestavě, pár hráčů se nám zranilo a nakonec tedy museli hrát všichni. Už před zápasem jsme věděli, že to bude útočné utkání a bude to vyloženě o tom, kdo dá víc gólů. to se nakonec i potvrdilo,“ řekl Karel Fajstl.