„Do zápasu jsme šli s vědomím, že je soupeř poslední a my tedy nesmíme nic podcenit. Protočili jsme také sestavu. Normálně hrávám střed zálohy, ale tentokrát jsem se vysunul na hrot s tím, že bych od kluků rád dostal takový bonus za to, jak za ně dřu během celé sezony," říkal Lukáš Tyl.

„První gól byl hned po úvodní akci, kdy jsem se dostal na šestnáctku a vystřelil na přední tyč. Druhý padl po akci z levé strany, kdy se obránce nedomluvil s gólmanem. A po podobných chybách jsme dali branek víc. I brácha Martin se tam dvakrát trefil. Ty dva poslední pak už padly v momentě, kdy jejich obrana připomínala spíše průchoďák," popisoval kanonýr, který se díky tomuto galapředstavení dostal na první místo v tabulce střelců.

A jak je se svými dosavadními devatenácti přesnými zásahy spokojen? „Určitě moc! Jsem sice náš nejlepší střelec, vyloženě koncový hráč ale nejsem. Nejvíce gólů jsem dal po odražených střelách," vysvětluje a ihned i osvětluje, jak se v kabině ze svého úspěchu „vykoupí": „Po příštím zápase budeme mít rozlučku se sezonou, tak tam donesu nějakou tu slivovičku navíc," směje se.

Postup na dosah

Toto vítězství, kromě notného vylepšení skóre a tří bodů do tabulky, přineslo Přemyslovicím i obrovskou šanci na postup do okresního přeboru. Stačí jim vlastně pouze zvítězit za tři body v posledním kole proti sedmému Vilémovu. První Hvozd už totiž má všechny zápasy odehrány a jeho náskok činí pouhé dva body.

„Příliš připravovat se na to nedá. Dali jsme tomu ale hodně už v dosavadním průběhu sezony, kdy jsme různě kombinovali sestavou, až jsme každému našli jeho ideální post. Bohužel jsme v poslední době měli dost zranění. Teď ale očekávám, že se nás sejde co nejvíce. Očekávám maximálně dvě až tři omluvenky. Budeme chtít do toho vletět stejně, jako teď v Brodku," hlásí odhodlaně.

Extrémní závody

Kromě fotbalu má Lukáš Tyl ale i další, mnohem náročnější sportovní koníčky. Již dlouho se totiž věnuje extrémním běžeckým závodům.

„Naposledy jsem se zúčastnil Beton Race nedaleko Olomouce. První den jsem v profi vlně skončil druhý. No a druhý den, při tom vojenském drilu, jsem doběhl také druhý. Třikrát mi bohužel těsně po startu zhasla svíčka, a tak jsem se musel vracet. Prvního už pak dohnat nešlo. Umístění z konkrétně tohoto závodu se ale nikam nezapočítávalo," vysvětloval.

„Do budoucna ještě plánuji další Beton Race v Lanškrouně. Dále zatím nic. Snažím se totiž pomalu dostat do formy, ve které jsem byl ještě před dvěma lety," uzavřel.