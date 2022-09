„Hned od začátku jsme byli silnějším mužstvem. Soupeř také nebyl zrovna v nejhojnějším počtu. No a pak už to připomínalo spíše boj o zdraví, než fotbal. I rozhodčí byl, dle mého, takový slabší. Co se ale týče výkonu týmu, tak za mě naprostá spokojenost," popisuje strůjce dosavadního úspěchu čechovického béčka průběh uplynulých devadesáti minut.

Přinesu do šatny flašku

Jak ale sám skromně dodává, na hattrick proti Bedihošti se příliš nadřít nemusel. „První gól jsem dal hlavou, druhý z penalty a u třetího jsem pouze jednoduše uklízel míč do brány po akci po straně. Určitě do šatny přinesu nějakou tu flašku. Sice to po mě ani nikdo nechtěl, ale nabídl jsem se sám. To je samozřejmost," směje se.

Jedu vždy bez limitu

Uběhly pouhé dvě kola sezony, béčko Čechovic má na svém kontě šest bodů a Jodl zase pět nastřílených branek. „Žádný střelecký limit nemám," směje se ale. „Vždycky jedu bez limitu. A netýká se to jen fotbalu," dodává.

Jaroslav Pavelka: Být jedničkou je výzva, s Pepou Němečkem jsme si sedli dobře

Chceme tak vysoko, jak jen to půjde

B-tým vznikl v Čechovicích po postupu týmu po dlouhých osmadvaceti letech do krajského přeboru. Nasazen je v třetí třídě prostějovského okresu a jak tamní vedení, tak i hráči samotní s ním nemají úplně nejnižší cíle.

„Budeme chtít postoupit tak vysoko, jak to jen půjde. Nejdříve do okresního přeboru a pokud to půjde dobře, tak klidně ještě dál. Co se ale týče mě, tak bohužel 20. září odlétám zpátky do Walesu a klukům pomůžu zase až příští rok, možná už v jarní části," vysvětluje osmadvacetiletý borec.

Opakovaný zápas. Konice přišla o posun do čela v poslední minutě

Na fotbal tam není čas

Ve Spojeném království žije Jodl střídavě již dva roky a pracuje zde jako číšník v hotelu ve vesnici Llanwddyn. Co ho vedlo k tomuto rozhodnutí?

„Potřeboval jsem změnit prostředí a poznat také něco jiného, než Českou republiku. Co se ale týče fotbalu, tak ten jsem tam nikdy za žádný tým nehrál. Nemám na to čas, protože jsem pořád v práci. O to více se ale vždycky těším tady. Byl jsem ale na anglické lize. Na zápase Manchester United s Evertonem. A ještě se určitě na nějaké zápasy vydám," líčí.

„Nejvíce se tam život liší asi počasím. Ten déšť je někdy až provokativní. A co se týče Britů, tak mají strašně suchý humor. Člověk se tam tak s nimi moc nenasměje," doplnil na závěr Daniel Jodl.