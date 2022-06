„Je to hlavně zásluha celého týmu, protože funguje jak má a hlavně jsme výborná partyja. To jde také vidět na tom, že mezi kanonýry máme hráče na prvních dvou místech. Tam ten úspěch prostě neměl kam uhnout," říkal nejlepší střelec prostějovského okresního přeboru Zdeněk Švéda.

„Největší zásluhu na prvním gólu měl Zdeněk Dvořák. Při tom druhém jsem si zpracoval centr za obranu a dal jsem si to okolo gólmana. Zase to tak byla zásluha celého týmu," pokračoval.

A kdy tento třicetiletý shooter začal poprvé cítit, že by si Brodek u Prostějova mohl skutečně dojít až pro veliký triumf?

„Začal jsem to cítit, když jsme v jedenáctém kole v souboji o první místo porazili doma 2:0 Vícov. Od té chvíle už bylo jasné, že si pro ten postup prostě jdeme a naše další výsledky tomu odpovídaly. Vždyť jsme málem překročili hranici sta vstřelených gólů," popisoval.

V Kojetíně fotbal nejspíš nebude. Ostuda, má ho každá vesnice, říká Žůrek

Střelec dostane peníze na pivo

Za celou sezonu, jak už bylo řečeno, nastřílel Švéda 26 gólů, díky kterým vyhrál tabulku střelců. „Člověk chce dát vždycky více, ale někdy prostě to štěstí není. Chci ale říct, že to nebylo jen o mě. Třeba Giovanni Janura dal jenom o gól méně. Byla to prostě naše týmová výhra," hodnotil svůj vlastní výkon.

Ve většině kabin je zavedeno pravidlo, že když někdo nastřílí tři či více branek, tak musí následně zaplatit takzvanou „pokutu" do týmové kasy. To ale v kabině vítězů prostějovského okresu neplatí.

„My to máme jinak. Ten, kdo dá hattrick, dostane dvě stovky a musí zaplatit piva do šatny. Já jsem takhle za sezónu kupoval asi šestkrát. Je ale jedno, kdo to kupuje. Hlavně, že je po dobrém zápase co pít," smál se Švéda.

Jansta: Nejtěžší období v historii sportu. Téměř všude je přístup zcela odlišný

Oslavy byly mocné

A jak se na správný postup do kraje sluší a patří, měl by být správně zapitý. Ani v tomto směru brodečtí hráči nezaostávali. „Oslavy byly mocné - sedánek, pitíčko… co si budem vykládat. Taková normální ukončená s postupem navrch. Teď máme tři týdny volno a pak začínáme nanovo nějakými přípravnými zápasy," řekl s jasným náznakem natěšenosti v hlase.

Už to tak jednoduché nebude

Jak se tak někdy stává, často jsou fotbalisté po postupu do vyšší soutěže najednou překvapeni, že už se jim v ní nedaří tak, jak byli až do teď zvyklí. V Brodku to, alespoň tedy dle slov jejich útočníka, nehrozí. „Od kraje očekávám zlepšení úrovně a silnější soupeře. Už to holt tak jednoduché nebude. Budeme tak muset více makat. V první sezoně chceme hrát klidný střed a netrápit se. Hrajeme sice jenom pro radost, ale nikdo nechce prohrávat,“ uzavřel Zdeněk Švéda.