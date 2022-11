Z celkových čtyř gólů vstřelil dva. Jednalo se navíc o první, tedy tu důležitější, polovinu. „První gól padl tak, že jsem si pokryl míč na půlce hřiště, navedl si jej na vápno, kličkou vyřadil několik obránců a vystřelil. Druhý gól pak pramenil z přetaženého centru, po kterém jsem si míč zpracoval a placírkou ho poslal na zadní tyč,“ líčil klíčové okamžiky střetnutí, ve kterých sehrál hlavní roli.

Gólů jsem očekával více

Společný tým Jesence a Dzbelu hrál ještě v minulé sezoně krajskou I. B třídu. Dokázal však uhrát pouhých dvanáct bodů a přišel pád. A to nejen do okresního přeboru, ale rovnou o dvě úrovně níž. Třetí okresní třídu si tak řada jeho hráčů zkouší poprvé. Čížek se v dosavadním průběhu trefil pětkrát.

„Je pravda, že ač je mi čtyřicet, tak jsem si myslel, že těch gólů z mé strany bude v této soutěži podstatně více. Na druhou stranu jsme si ale teprve v týmu sedali a byli jsme rádi, že se u nás vůbec fotbal zachránil. Naše hra tedy byla dost rozháraná. Postupem času jsem tedy svůj postoj přehodnocoval a už to pro mě přestalo být o gólech,“ přiznává.

Nebylo to navíc pouze o nesehranosti týmu, ale i o osobních zdravotních problémech, které tomuto hráči zamezily ve větší úspěšnosti. „Neměl jsem nejlepší vstup do ročníku. V prvních třech kolech mě brzdila zdravotní omezení a nemohl jsem pořádně střílet. Jinak mě ale tato soutěž nepřekvapila v podstatě ničím. Akorát mě trochu mrzí nedostatek rozhodčích. To je skutečný problém,“ krčí rameny.

Musíme klub stabilizovat

A proč vlastně došlo hned k dvojnásobnému pádu? Slova jeseneckého kapitána nepotřebují už další vysvětlení. „Vyhodnotili jsme si to jednoduše tak, že nemá smysl vstupovat do okresního přeboru. Bohužel u nás došlo k mnoha odchodům a bylo jasné, že to bude lepší varianta. Opustili nás v podstatě všichni útočníci a jsme tak ve fázi hledání jejich náhrady. Bohužel se od toho odvíjí celá naše hra směrem dopředu,“ vysvětluje ne zrovna lehkou aktuální situaci v tomto malém klubu.

„Rozhodli jsme se tedy klub stabilizovat a postupně zapojit naši mládež, která funguje celkem dobře. A potom se posunout o něco výš. Minimálně okresní přebor by klubu slušel,“ snaží se dále nastínit další nezbytné kroky.

Fotbal i z jiné perspektivy

Jedno lovení klubu z okresních vod už v minulosti Čížek se svými tehdejšími spoluhráči absolvoval. V rámci těchto snah si navíc vyzkoušel fotbal i z jiné perspektivy, než jen té hráčské.

„Když jsme kdysi spadli do okresu a byl to vyloženě boj o bytí a nebytí, tak jsme se já a řada dalších hráčů stali členy výboru a pokusili jsme se to tady znovu nakopnout. To se podařilo a hned v dalším roce se postoupilo. Ve výboru jsem pak zůstal ještě zhruba osm let. Postupem času mě to ale už dost unavilo, ztratil jsem jiskru a skončil jsem,“ popisoval.

Už jsem přibrzdil

Věk čtyřiceti let je u mnoha hráčů zlomový. Většina z nich chce sice ještě pokračovat tak dlouho, jak to jen půjde, ale už se také začínají poohlížet po tom, co budou dělat dál. Nutno dodat, že u amatérských fotbalistů není toto rozhodování ani zdaleka tak dramatické, jako u těch profesionálních.

Dále pak mnohdy přichází přemýšlení nad tím, zda daný hráč již dosáhl všech svých cílů, které si kdy zadal. „Já jsem v tomto směru už dost přibrzdil. V osmatřiceti letech jsem prodělal dva úrazy kolene a teď už chci jen důstojně hrát kvalitní fotbal. Přál bych si také, abychom se zlepšili jako tým a měli z fotbalu i větší radost. A také budu rád, když mi vydrží zdraví,“ uzavřel David Čížek.