Spoustu nepřesných rozhodnutí rozhodčích v zápase Blatce se Střelicemi vyvrcholilo čtvrt hodiny před koncem. Běžela 72. minuta, když Blatec prohrával 1:3. Hlavní rozhodčí neponechal výhodu, kdy mohli jít domácí do přečíslení, ale místo toho odpískal v jejich prospěch standardní situaci. V tu chvíli už přetekla trpělivost v hráči Blatce Lukáši Kadlecovi, který nejprve rozhodčího urazil hanlivými výrazy a následně jej strčil. Hlavní rozhodčí následně ukončil utkání pro útok na svoji osobu.

Původní verze však zněla jinak. Kadlec byl podle zápisu o utkání vyloučen pouze za použití hanlivých nebo urážlivých výrazů směrem k arbitrovi. Za inzultaci vyfasoval podle zápisu červenou kartu Kadlecův spoluhráč Stanislav Husák a sudí Daniel Zdražil celý incident popsal takto: „Hrubé nesportovní chování, hráč č. 14 v přerušené hře fyzicky napadl hlavního rozhodčího (chycením pod krkem a lehce naznačil úder hlavou do mojí části hlavy).“

Jak se tedy později ukázalo, Stanislav Husák byl označen za viníka mylně.

„Bylo jednoznačně prokázáno, že to neudělal Stanislav Husák, ale Lukáš Kadlec. Bylo to prokázáno členem disciplinárky, který byl na zápase přítomen a Lukáš Kadlec se sám přiznal přímo předsedovi disciplinárky. Rozhodčí to špatně popsal a červená karta pro Stanislava Husáka vůbec neměla být,“ popisoval sekretář OFS Olomouc Lukáš Bartoň, který byl přítomen na zasedání disciplinární komise, kde se tento incident projednával.

Disciplinární komise tak se Stanislavem Husákem pozastavila řízení a hráč nebyl nikterak potrestán. Už o víkendu může normálně nastoupit.

Jiné to však je v případě Lukáše Kadlece. Ten vyfasoval trest na šest soutěžních utkání a pokutu tři tisíce korun. Může si ale oddechnout. Nejvyšší možná hranice trestu zněla až půl roku!

Zdroj: Michal Muzikant

„Zvolili jsme nižší hranici, protože ve svědecké výpovědi bylo prokázáno, že se nejednalo o vysokou intenzitu. Podle dostupných informací bylo prokázáno, že do rozhodčího mírně žduchl, ale nebylo tam to chycení pod krkem, jak popsal rozhodčí. Ještě jsme zaznamenali další dvě polehčující okolnosti. A to, že se viník sám přiznal, což nemusel, protože obvinění nebylo proti němu. A také se omluvil po utkání rozhodčímu i telefonicky předsedovi disciplinární komise,“ přiblížil Bartoň.

I přesto, že se neprokázalo chycení sudího pod krkem, inzultaci disciplinární komise nepopřela.

„Samozřejmě i po tom žduchnutí může mít rozhodčí pocit, že se cítil na tolik psychicky otřesen, že musel zápas ukončit. To nemůžeme zpochybnit, protože je to subjektivní. Nezpochybnilo se, že došlo k inzultaci, protože sudí sice může být schopen fyzicky pokračovat, ale nemusí být psychicky, jak to popsal do zápisu rozhodčího. Z toho důvodu byla inzultace schválena, ale trest byl na spodní hranici,“ vysvětloval sekretář.

Kromě hráčských trestů byl samozřejmě potrestán i klub. Jelikož zápas nebyl řádně dohrán, rozhodla komise o kontumaci 3:0 ve prospěch Střelic. Za předčasně ukončené utkání navíc bude muset zaplatit Blatec pokutu pět tisíc korun a za pochybení pořadatelské služby další dva tisíce korun.

„Nedostatečná pořadatelská služba - při odchodu ze hřiště bránil rozhodčím vstupu do kabiny rozhodčích jeden z pořadatelů doprovázené vulgárními výrazy,“ stojí v zápise o utkání.

„Za nedohrání utkání je pevně stanovena pokuta pět tisíc korun. Za pochybení pořadatelské služby je to na zvážení disciplinární komise. V částce dva tisíce byla jednoznačná shoda. Nebyla tam žádná velká diskuze,“ řekl Bartoň.

Chyba sudího

Jenže ani hlavní rozhodčí Daniel Zdražil pravděpodobně nezůstane nepotrestán za své pochybení při označení viníka inzultace.

„Za toto pochybení se rozhodčí předal komisi rozhodčích na potrestání,“ potvrdil Bartoň.

A ač výkon rozhodčího nebyl ideální, tak nebude otázkou, kterou by komise rozhodčích řešila. „Na zápase nebyla přítomna kamera a bez ní se výkon těžko posuzuje. Bylo by to subjektivní, když není možné si situace pustit,“ sdělil Bartoň.

Jaký trest ale na sudího Daniela Zdražila čeká, není jisté. Velmi pravděpodobné je omezení delegace. O všem ale rozhodne až komise rozhodčích. „Žádný návrh jsme nedávali, řeší si to sama,“ uzavřel Lukáš Bartoň.