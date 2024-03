„Podzim se celkem vydařil. Trošku jsme zkonsolidovali mužstvo a až na dvě slabší utkání, ve kterých jsme remizovali, jsme zahráli dost dobře a kluky za tento pomyslný poločas musím pochválit," pochvaluje si kouč Michal Dudík.

„Musíme si ale na druhou stranu říct, že rozdíl mezi okresem a tou trojkou je velký, což šlo vidět i na naší herní dominanci. Mít lepší koncovku, byly by rozdíly ve skóre mnohem vyšší. Abych pravdu řekl, čekal jsem to trošičku těžší," dodal ale hned nato.

Právě skupina A, ve které startuje pouhých osm účastníků, oplývá jedním specifikem. K základnímu systému doma-venku čítající čtrnáct utkání se totiž hraje i třetích sedm zápasů. Tento systém se však může zdát někomu nespravedlivý, jelikož to zákonitě znamená, že některé týmy budou hrát s jinými dvakrát doma a ty druhé zase dvakrát venku. Výšovický lodivod v tom ale zase takový problém nevidí.

Kostelec potvrdil pět posil včetně zkušených hráčů, chce záchranu

„Za mě je to velké plus. Myslím si, že i pro diváky musí být zajímavější, když je těch utkání více. Přece jen na mnoha vesnicích už zůstalo jediné sportovní vyžití, a to právě fotbal. Možná by se nabízelo i spojení obou těch skupin, to už by ale těch zápasů zase bylo až příliš," přemýšlí.