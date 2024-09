No, vždycky ne. Vždycky jsem sice nějaké góly střílel, ale teď už jsem konečně dospěl. A to i hráčsky a střelecky. Vždyť už je mi přece jenom skoro 36 let a nabral jsem už dostatek zkušeností. Nehraji to tak zbrkle. Zejména v této soutěži, kde je ten fotbal pomalejší a člověk má na všechno víc času.

To úplně chápu. Ale přece jen se chci zeptat ještě na něco. Padalo vám to tam vždycky jako teď, anebo je to až záležitost posledních roků?

Musím se přiznat, že už to tak úplně neprožívám. Nebudu zastírat, že mě to samozřejmě těší, ale rozhodně to nějak fanaticky nesleduji. Hlavní je pro mě úspěch týmu a také pak ten pocit, když si člověk po výhře sedne s klukama na pivo.

Je to třeba i jednou z vašich priorit, nebo už to tak neberete?

Tak to je paráda. Rád slyším, že to někde takhle dobře funguje. Zeptám se teď ale konkrétně na vás. Ze čtyř odehraných zápasů jste nastřílel celkově už deset gólů. S tím asi musí panovat spokojenost, ne?

Dříve tomu tak bylo. Dal jsem už ale tři hattricky po sobě a tolik slivovice už prostě doma nemám. To už bych se asi nedoplatil (smích). Je to tedy spíš tak nárazově. Když se něco vypálí, tak se to donese, ale už to tak nehrotíme.

(chvíli přemýšlí). Ano, už si vzpomínám. Při prvních dvou trefách to vždycky někdo ze záložníků dával pod sebe a já to v obou případech poslal na přední tyčku. Při třetím brankář mou střelu neudržel v náručí a jelikož jsem byl blízko, tak jsem míč jenom tak lehce doťuknul. Musím říct, že všechny tři góly byly celkem jednoduché a velkou zásluhu na nich měli mí spoluhráči. To samozřejmě souvisí s tou skvělou základnou, o které jsem už mluvil.

Tak soupeři měli vlastně jen jednu střelu na bránu. Přece jen měl v kádru hodně starších hráčů, takže jsme jim dali tři rychlé góly během prvních patnácti minut a bylo po nich. Když to tak řeknu, bylo to jednoznačné. Na chvilku jsme možná polevili, ale to se prostě stává. Je ale super, že teď máme opravdu dost širokou základnu, takže můžeme střídat pořád, a pořádně si odpočinout.

Po čtyřech kolech máte jakožto Kladky plný počet dvanácti bodů a k tomu naprosto suverénní skóre 31:2. Čekal jste, že se vám bude až tak dařit?

Celkem i ano. My teď několik posledních let hrajeme pořád nahoře. V posledních třech sezonách jsme navíc vždycky skončili do třetího místa. Takovými našimi největšími rivaly pak dlouhodobě jsou Hvozd, Luka a Senec. A když jsem zjistil, že přijde Kuba a tady ti mladí, tak jsem doufal, že by to mohlo být ještě lepší. No a je (úsměv).

Vy už jste několikrát v minulosti mohli postoupit, nakonec jste to ale vždycky pustili někomu jinému. Když se vám teď ale daří takhle, přehodnocujete pomalu své ambice? Neměli byste chuť si ten okresní přebor alespoň na chvíli kopnout?

U některých hráčů by ta chuť určitě byla. Uvidíme, jak se to setká, ale kvůli těm mladým by to bylo fajn. Už jsem slyšel, že se prý za nepostup chystají nějaké pokuty. Nevím ale, jestli to je pravda nebo ne. Navíc je na tyto myšlenky po čtyřech kolech ještě dost brzo.

Říkáte, že někteří hráči by tu chuť měli. Jak je to u vás osobně?

Já osobně? No, jsem na vážkách. Přece jenom je v přeboru už víc týmů, tudíž více zápasů. A většinou se už to všechno jezdí kolem Prostějova. Tady to oproti tomu máme všechno do deseti kilometrů.

Dobrá. To už bude z tohoto rozhovoru skoro všechno, tak tedy ještě poslední otázka. V neděli vás čeká béčko Brodku u Konice, které zatím nesebralo ani bod. Nemůže se stát, že by z vaší strany přišlo nějaké podcenění?

No to doufám, že ne. Naopak věřím tomu, že na ně nastoupíme ve stejném tempu jako vždycky, dáme rychlé góly, prostřídáme se a odehrajeme to v klidu. Opravdu si myslím, že na to ten tým máme. Za čtrnáct dní to bude v Jesencí mnohem napjatější. Hrajeme u nich a bude to důležité utkání o první místo.