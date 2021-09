Ztráta neporazitelnosti a motoru zálohy. Dvoubrankový náskok nestačil prostějovské Hané k tomu, aby slavila páté vítězství v řadě. Chléb se ve Velké Bystřici lámal po hodině hry, kdy nejprve obdržel červenou kartu Mazouch a následně domácí dvěma rychlými góly poslali utkání do penalt, které rozhození hosté nezvládli.

Prostějovská Haná poprvé v sezoně ztratila body. Na hřišti Velké Bystřice. 5.9, 2021 | Foto: Zdeněk Kulíšek

Úvod vyšel lépe Hané, ale Gábor poslal míč z ložené pozice pouze mezi vysoké lípy za bránou Velké Bystřice. V dalších minutách se domácí dostali do tlaku a jen díky gólmanovi Marákovi a vlastní střelecké nemohoucnosti udržela Haná čistý štít. "První gólovou šanci v zápase jsme sice měli my, ale jinak po většinu prvního poločasu měli více ze hry domácí. Přežili jsme dokonce i penaltu a v závěru první části hry jsme se z výborně zahraného brejku dostali do vedení," popsal první půli Daniel Kolář, trenér Hané. Vedení zařídila dvojice Typner – Gábor, když prvně jmenovaný centroval a druhý skóroval – 0:1.