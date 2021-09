"O výsledky ani tak nejde. Tenhle turnaj děláme kvůli tomu, že se zde vždycky sejdou kluci, kteří se celý rok nevidí. Já jim chci moc poděkovat, že si zase našli čas a strávili u nás sportovní odpoledne," komentoval předseda pořádajícího klubu Vladimír Staněk. "Že jsme nakonec vyhráli potěší, ale já jsem především rád, že jsem mohl posedět s klukama. Beru to spíše jako společenskou událost," potvrdil přátelskou atmosféru Evžen Kučera, hrající kouč Beximu.

V sobotu se na kosteleckém trávníku utkaly výběry veteránů nad 40 let. 11.9. 2021 | Foto: Robert Bureš

Na place soupeři, u stolu kamarádi. V pořadí již sedmý ročník turnaje hráčů nad čtyřicet let, se uskutečnil v sobotu v Kostelci na Hané. Čtyři týmy složené z regionálních plejerů se utkaly každý s každým a o celkovém vítězi nebylo rozhodnuto až do posledního utkání.

