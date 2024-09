O odložení kompletních kol okresního přeboru a obou skupin III. tříd rozhodla Sportovně-technická komise OFS Prostějov.

„Vzhledem k aktuálnímu počasí a extrémně nepříznivé předpovědi pro nadcházející víkend rozhodla Sportovně-technická komise OFS Prostějov o odložení kompletního programu okresních soutěží o víkendu 14. - 15. září,“ stojí v jejím zápise.

Hraje se na Silvestra?

Momentálně tak u zápasů v systému FAČRu svítí datum uskutečnění 31. prosince - tedy na Silvestra. To je ale jen imaginární termín.

O náhradním termínu se mají domluvit samy kluby a odehrát by se duely měly do 10. listopadu. Pokud se kluby do 17. září nedomluví, tak STK náhradní termín nařídí.