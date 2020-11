Všechno zatím nasvědčuje tomu, že by Dobromiličtí mohli v této sezóně dosáhnout nejlepšího výsledku od doby, kdy se v sezóně 2017/2018 po dlouhých šesti sezónách znovu do okresního přeboru vrátili.

„Všichni v klubu jsme zatím maximálně spokojeni. A to jak po stránce výsledkové, tak i po stránce herní. Navíc chodilo i dost diváků,“ pochvaloval si předseda klubu Jaroslav Jordán.

Podzimní část byla ukončena po deseti kolech a zbylá tři kola se budou dohrávat na jaře. Ani to by ovšem, podle slov předsedy, nemělo pro tento klub představovat nějakou výraznější překážku.

„Podmínky jsou stejné pro všechny. Navíc na této úrovní, kde se ani netrénuje každý den, to nebude mít rozhodující vliv. Hráči jsou nyní domluveni s trenérem a připravují se individuálně. Každý také dostal pokyn, aby se dle možností udržoval v kondici,“ říkal Jordán s optimismem a odhodláním.

„Vše bude záležet na tom, kdy skončí nouzový stav. První společná schůze bude až po jeho ukončení. Doufejme tedy, že to bude brzy,“ dodal.

V Dobromilicích se neobávají ani náročného jarního programu, který bude logicky o celé tři zápasy delší, než je tomu běžně.

„Myslím, že to nebude tak zlé. Každý hráč raději hraje, než trénuje. Je to spíš o tom, abychom se vždy dokázali sejít v dostatečném počtu, protože pro každého našeho hráče je samozřejmě tou hlavní prioritou práce. To pro nás ale v poslední době není problém, “ řekl Jordán.

„Zatím jsme skutečně pouze nadšeni z toho, jak se nám daří. Kromě hráčské sehranosti je to samozřejmě i o vynikajícím kolektivu, který tady nepamatujeme dobrých deset, patnáct let. Je to takový malý zázrak a všichni z toho mají ohromnou radost,“ zářil spokojeností

A jak to vidí s ambicemi? Pokukují Dobromilice po možném postupu o soutěž výš, do krajské I. B třídy?

„Zatím jsme to neřešili, protože je to hlavně otázka financí. Ale nejen jich. Museli bychom také k zápasům jezdit mnohem dál a také změnit celý systém tréninků,“ odmítl Jordán nějaké předčasné spekulace.

Autor: DAVID KUBATÍK