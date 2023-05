„Do zápasu jsme šli s tím, že můžeme, ale nemusíme. To jsme si přesně v kabině řekli. Začátek zápasu byl velmi opatrný a to z obou stran. Řekl bych, že celý první poločas. V kabině o přestávce jsme si řekli, že na ně vletíme a hned ve 47. minutě jsme se dostali do vedení 1:0 a byli na koni. Takových patnáct minut poté domácí k ničemu nepustili. Bylo důležité, že jsme si dokázali pohlídat Štěpánka," popisoval průběh zápasu 25letý levý záložník.

Domácí pak v zápase sice nastřelili tyč, hned z protiútoku však Vrahovičtí zvýšili na 2:0. V 79. minutě však Vícov snížil zásluhou Štěpánka a o dvě minuty později dohrávali hosté po vylouční Hatleho v deseti. Ani přes vícovský tlak se na světelné tabuli ale remízový výsledek neobjevil. „Jsme rádi že jsme toto skóre pohlídali a zvítězili," konstatoval střelec dvou gólů, který pracuje jako mistr, jeho fotbalovým vzorem je Neymar a fandí Barceloně.

Ten ty již zmiňované dva góly nastřílel po změně stran, ve 47. a 69. minutě a při jejich popisování si zachoval skromnost. „Při prvním gólu se míč ke mě odrazil a byl jsem sám. Tak jsem vystřelil, míč zaplaval a skončil v bráně. No a druhý gól? Domácí nastřelili tyč, Tomáš Varga se dostal k odraženému míči, já si naběhl po lajně, zpracoval jeho přihrávku a zakončil na zadní tyč. Střela to ale byla tak pomalá, že jsem se bál, že do brány ani nedoletí," vyprávěl se smíchem.

S kartami jsme počítali

Kromě již zmíněného Hatleho vyloučení se v kádru Vrahovic i poměrně dost, až možná neobvykle, žlutilo. Svěřenci Pavla Farného inkasovali hned šest žlutých karet. „Zápas byl hodně vyhrocený což jsem ale očekával. Bohužel pro nás ale Matěj dostal i tu druhou," vysvětluje.

S něčím takovým se nepočítalo

Vrahovice jsou v aktuální tabulce na třetím místě. Na druhý Vícov ztrácí po jeho porážce dva a na první Olšany pět bodů, oproti čtvrtým Držovicím však leží na pohodlném polštáři naplněným hned devíti body. A jelikož do konce ročníku zbývá už jen šest zápasů, existuje veliká pravděpodobnost, že by níž klesnout, pokud nedojde k naprostému kolapsu, opravdu nemusely.

„S výsledky i celým vývojem jsem určitě pokojený. Nutno je ale k tomu dodat, že je to zásluhou naprosto celého týmu. Dále bych chtěl zmínit, že před sezónou tohle nikdo z nás opravdu nečekal," konstatuje s úsměvem v obličeji.

„Musím se také přiznat, že já osobně jsem opravdu nepočítal s tím, že bych mohl dosáhnout na takový počet branek," dodal ještě s poukazem na fakt, že on sám v tomto ročníku do sítí svých soupeřů zamířil přesně rovnou čtrnáctkrát, díky čemuž zaujímá dělené třetí místo v tabulce střelců.

Cheme už vyhrát vše

Tento 25letý borec strávil většinu svého fotbalového mládí v organizaci prostějovského Eskáčka, kde byl na hostování ze Smržic. Jak ale sám říká, na vyšší soutěže už příliš pomyšlení nemá: „V Prostějově jsem strávil pár let. Pak jsem se ale vrátil do Smržic, kde jsem začínal. No a pak jsem chtěl změnu. Odešel jsem tedy do Vrahovic a vyšší soutěž momentálně hrát neplánuji, jsem tady ve všem spokojený," popisuje.

To však ale neznamená, že by alespoň o jednu úroveň výše, tedy do krajské I. B třídy, nechtěl postoupit se svým aktuálním celkem. „Určitě toto téma v šatně proběhlo. Bavili jsme se, že postoupit chceme. Mrzí nás první tři zápasy jara, které jsme prohráli. Neříkám ale, že je něco ztraceného. Budeme i nadále bojovat a chceme vyhrát vše do konce sezony," uzavřel Jiří Kalandřík na bojovné vlně.