„Přijeli jsme tam posíleni posledními vítězstvími a řekli jsme si, že musíme jednoznačně vyhrát. Začali jsme skvěle, ale pak jsme do poločasu dostali dva góly. Bylo to takové hektické. Hádali se mezi sebou hráči, diváci i rozhodčí. A tak jsme si v šatně řekli, že to trochu uklidníme. Z penalty jsme vyrovnali na 2:2, hned nato jsme se dostali do vedení a až do konce jsme ten zápas měli pod kontrolou," přibližoval dění na hřišti v uplynulých devadesáti minutách Zdeněk Hrubý.

Pětatřicetiletý borec se v utkání trefil hned třikrát, čímž posunul skóre z 1:2 na 4:2 ve prospěch svého celku. „První byl z penalty, při druhém to Richard Khýr starší nakopával od půlky na brankáře, který míč pouze vyrazil a já jej doklepl do brány hlavou. No a třetí padl po brejku čtyři na dva, když se odražený míč dostal ke mně, já si ho zpracoval a trefil šibenici," popisoval své okamžiky slávy.

Zadarmo to ale nebylo. Vítězný hattrick se totiž nesmí nechat jen tak „nevyužitý". „Samozřejmě, že jsem musel platit," směje se. „V neděli večer toho bylo poměrně dost, takže mě to stálo spoustu peněz," dodal.

Šlágr rozhodla penalta. Čechovice bez Šteigla padly v Medlově, ale žijí pohádku

Desítka by byla fantastická

V dosavadním průběhu sezony se Hrubý trefil do sítí svých soupeřů už pětkrát, což je o pouhé dva přesné zásahy méně, než kolik jich nasbíral v celé loňské sezoně dohromady. Není proto divu, že po této stránce u něj panuje veliká spokojenost.

„Jelikož už mi roky přibývají, jsem s tou pětkou spokojen už nyní. Ze začátku to tedy rozhodně nevypadalo, že bych mohl do půlky sezony nastřílet tolik gólů. A kdyby jich do konce bylo alespoň deset, bylo by to fantastické," říká.

Proměnlivé ambice

Co se pak týče týmu, je Bedihošť aktuálně v osmičlenné tabulce na šestém místě. Jeho ztráta na třetí Čechy pod Kosířem ale nečiní více, než pouhé dva body. Jaké jsou tedy letošní ambice?

Střípky D. Kobylíka: Hapal již kouzlí v Baníku, Chytila vidím v Bundeslize

„Když jsme měli po prvních třech zápasech nula bodů a skóre 3:31, tak jsme se chtěli alespoň vyhnout poslednímu místu. Teď, když se nám zadařilo, jsou ambice už trošku vyšší. Chceme skončit do čtvrté příčky," vysvětluje posun cílů v průběhu času.

„Co se pak týče dalších sezon, tak chceme hlavně zůstat pohromadě a sestavit skvělou partu. Přece jen hrajeme fotbal spíše pro zábavu," dodal.

Dobře rozjetá mládež

Mimo to, že je Zdeněk Hrubý bedihošťským hráčem a kapitánem, věnuje se také výchově klubové budoucnosti. „To byla před čtyřmi lety taková myšlenka, že bychom u nás mohli rozjet žáčky. A ono se to chytlo. Začalo k nám chodit něco mezi třiceti a čtyřiceti dětmi a nyní máme i starší přípravku, mladší žáky, starší žáky a dokonce i dorostence, které máme napůl s Vrahovicemi," vyjmenovává aktuální asistent trenéra u bedihošťských mladších žáků.

Ohlasy z KP: Čechovice padly, Kostelec stále jede, Lipová i Konice ztratily

Aby děti neseděly jenom doma

V minulé sezoně dokázal dovést své svěřence k druhému místu v okrese o pouhý bod za vítěznými Určicemi. Jak ale sám přiznává, žádné větší trenérské ambice do budoucna nemá.

„Dělám to hlavně pro ty děti, ať jenom nesedí doma. Co se pak týče ještě nějakých hráčských cílů, tak bych si chtěl ještě alespoň jednou zahrát s Bedihoštěm druhou třídu. Ale uvidíme, jak se to všechno vyvine. Doba je složitá a lidí moc není," uzavřel Zdeněk Hrubý.