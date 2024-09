TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ: V případě zájmu o tuto pozici je potřeba nejpozději do 29. 7. 2024 zaslat strukturovaný životopis a motivační dopis o rozsahu nejméně polovina A4 e-mailem na adresu martina.tihlarova@clovekvtisni.cz Kontaktovat budeme jen vybrané kandidáty, nesplnění stanovených požadavků může být důvodem k nezařazení do výběrového řízení. Požadujeme: ochotu cestovat v rámci okresu Prostějov, splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti v sociálních službách dle zákona č. 108/2006Sb, očkování proti žloutence typu B (možnost zahájit v okamžiku vzniku pracovního poměru), schopnost být týmovým hráčem a zároveň zvládat samostatnou práci, chuť pracovat s lidmi v obtížné životní situaci a podporovat je při hledání jejího řešení, schopnost komunikace s klienty i úřady Náplň práce: vyhledávání jednotlivců a rodin v obtížné životní či sociální situaci, kteří si neumějí sami pomoci, pomoc a podpora klientů v těchto oblastech: bydlení, dávky, dluhy, úprava rodinných poměrů, zajištění finančních prostředků a hospodaření s nimi, uplatnění na trhu práce, kontakt s úřady, péče o děti, vzdělávání dětí, zajištění lékařské péče atd., spolupráce s institucemi, administrativa Nabízíme: práci na úvazek 0,5 s nástupem od září 2024, smlouvu na dobu určitou na 1 rok s možností následného prodloužení, neformální, otevřené a přátelské prostředí, práci, která má smysl, pružnost v plánování pracovního dne a týdne, možnost odborného růstu, zaškolení, vzdělávání, individuální a týmovou supervizi, nástupní hrubou měsíční mzdu 13.000,- Kč, po zkušební době možnost navýšení o osobní ohodnocení (do výše 16.900,- v rámci juniorní pozice), 25 dní dovolené, home office, zdravotní volno, služební notebook, služební telefon s datovým tarifem, multisport kartu, zlevněná divadla, koncerty, T-mobile zaměstnanecký program pro zaměstnance a příbuzné 13 000 Kč

