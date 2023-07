„Tým se nám změnil. Starší kluci už dál pokračovat nechtěli, někteří skončili a jiní nám zase budou vypomáhat jen příležitostně. Stavíme tak úplně nový manšaft složený většinou z mladých kluků a přibyli nám k tomu i další dorostenci, kteří se aktuálně připravují s áčkem a měli by naskočit za nás," popisuje aktuální dění v čechovickém béčku jeho nový trenér.

„Bude ale na panu Kucharčukovi, koho si nechá a nenechá. Dále máme rozjednané příchody dvou hráčů, ještě ale není nic jistého. Uvidíme, jak se se všemi těmito změnami popereme," dodal ještě.

Pohár - jediná příprava

V minulé sezoně tehdy úplně čerstvě založená čechovická rezerva doslova ovládla tabulku skupiny A prostějovské III. třídy, když z 21 zápasů vyhrála v devatenácti a druhý Tištín za sebou nechala o celých jedenáct bodů. Nyní už to ale nejspíš tak jednoduché nebude, a tak je potřeba se na náročný ročník co nejlépe připravit.

„S přípravou jsme začali zhruba před dvěma týdny. Snažíme se trénovat dvakrát týdně, ale v létě to není nic jednoduchého. Hodně kluků je na dovolených, a tak se nám úplně nedaří naplňovat představy, jaké jsme měli. I tak to ale není úplně nejhorší, jelikož se nás schází okolo osmi až deseti," popisuje.

Posily jsme promeškali, útočíme ale na střed tabulky, zní po postupu z Pivína

Zatím však mladíci z předměstí Prostějova neodehráli žádné přípravné utkání. „Čeká nás pouze okresní pohár proti béčku Plumlova, což bude nejspíš naše jediná příprava. Ani žádné soustředění neproběhlo. V tom počtu by to stejně nemělo moc smysl," krčí rameny.

Lepší trávník i soupeři

I z těchto důvodů se tak opakování loňské a letošní spanilé jízdy tabulkou příliš neočekává a i kouč Začal zůstává v ambicích spíše při zemi. „Myslím si, že umístění ve středu či vyšším středu tabulky by pro nás bylo úspěchem. Hlavně ale chceme, aby kluci hráli a neseděli na lávce někde jinde. I proto jsme to béčko zakládali," konstatuje.

„Od nové soutěže očekáváme zkvalitnění nejen soupeřů, ale i hracích ploch. Naši mladí kluci jsou běhaví a potřebují míč dostat přesně na nohu, ne aby jim skákal až někde po kolenou. Věřím, že to pro ně bude obrovský přínos, jelikož si už nebudou moci dovolit to, co ve III. třídě," doplnil s lehkým smíchem v hlase.

A s kým pak očekává nový trenér nejtěžší a zároveň i nejzajímavější zápasy? „Zajímavé budou určitě derbíčka s Vrahovicemi a Držovicemi. Proti Držovicím chce dokonce nastoupit i Petr Bílý, takže doufám, že co slíbil, tak i splní a pomůže nám třeba i k vítězství," připomněl Marek Začal na závěr i 50letou čechovickou legendu, která se loni k fotbalu vrátila po předlouhých jedenácti letech.