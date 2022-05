„První gól jsem dal už ve druhé minutě, kdy jsem dostal míč mezi dva obránce a zakončil do protipohybu gólmana. Druhý pak padl po téměř stejné situaci, pouze druhou nohou. Třetího a čtvrtého jsem už docílil ve chvíli, kdy už byl soupeř lehce rezignovaný a každý náš útok byl téměř vyloženou šancí," popisoval.

A jak už to tak v českých fotbalových kabinách chodí, žádný úspěch není zadarmo. A čtyři vstřelené branky v jednom zápase už vůbec ne.

„Něco už v kabině padlo a pokladníci si to samozřejmě pohlídají. Nejspíš to bude dost mastné," směje se. „I když se jedná pouze o okres, tak všichni chodíme do práce a peníze máme. O to sladší to pak ale bude na závěrečné, na kterou se nyní formou těchto "pokut" vybírá," dodává.

I s těmito čtyřmi přesnými zásahy má nyní Bross na kontě 19 branek, díky kterým ztrácí na první místo střelecké tabulky pouhé dvě trefy do černého. Jak ale sám říká, už má dnes priority někde jinde.

Ukrajinský fotbalista Sigmy Buchal otevřeně: Máme šílené a hloupé sousedy

„Góly samozřejmě dávám rád jako každý útočník. Už to ale neprožívám tak jako zamlada. Nijak vyloženě nepřemýšlím nad tím, že bych mohl vyhrát nějakou okresní střeleckou korunu. Spíše jdu zápas od zápasu a snažím se svými góly pomoci týmu," přiznává.

A co se týče fotbalových ambic do budoucna, tak ty má stále, jenom se přesunuly jinam. „Osobní ambice už nemám. Před pár lety jsem ještě hrával I. A třídu za Určice a Konici, ale teď už to mám nastaveno jinak. Nedávno jsem se navíc vydal na trenérskou dráhu. Trénuji nyní děti ročníku 2014 v Prostějově. Tady jsou nyní mé ambice," vysvětluje

„Jsem rád, že zkušenosti, které jsem získal za ta léta, kdy jsem hrával třetí ligu dorostu a pak divizi dospělých za Lipník na Bečvou, můžu předávat dál. Velice mě naplňuje, když vidím, jak se ty děti postupně fotbalově posouvají a zdokonalují," dodává.

A jak je to s ambicemi samotných Držovic? Ty jsou nyní s 37 body na pěkném čtvrtém místě. Na vedoucí Brodek u Prostějova, a tudíž postup do I. B třídy, už ale ztrácejí patnáct bodů.

„O možném postupu jsme se bavili už loni, kdy na něj šance byla větší. Rozhodli jsme se ale, že nemáme tým na takové úrovni, aby mohl konkurovat celkům I. B třídy.To bychom museli úplně změnit přístup a věnovat tomu mnohem více času. To by většina hráčů kvůli práci nestíhala. Jsme spíš rádi, když si můžeme jít o víkendu na pohodu kopnout do míče," uzavřel Petr Bross.