Z celkového počtu čtrnácti zápasů dokázali jeho svěřenci zvítězit v pěti a jednou brali cenný bod za remízu na půdě druhého celku tabulky z Koužušan, kde jim nedal gól ani hvězdný David Rozehnal.

Jak ale sám Kolář přiznává, bodů mohlo být klidně i mnohem více. „Narychlo mě teď napadají dva zápasy. Domácí se Šternberkem B, ve kterém jsme vedli už 3:0, ale nakonec v poslední minutě ztratili i remízu a taktéž domácí utkání s Hodolanami, ve kterém jsme s lepším soupeřem zaslouženě prohráli, ale po čtvrtém gólu jsme se zbytečně vzdali a schytali debakl 1:8," lomí rukama.

Gábor? Citelná ztráta

Podzimní výkony mužstva z okresního města značně poznamenala i náhlá ztráta jednoho z klíčových hráčů. Po pátém kole totiž Patrik Gábor, který se do té doby stihl sám trefit osmkrát a také připravit několik dalších gólů pro své spoluhráče, rozhodl odejít a zkusit své štěstí v I. A třídě v dresu Kralic na Hané. Nyní se už ale vrátil zpět, což by mohlo lehce tápajícímu celku výrazně pomoci.

„Ztrátu takového hráče by pocítil každý tým hrající v krajských soutěžích. Natož my, kteří na jeho služby spoléháme již od jeho patnácti let, když začal za naše áčko nastupovat. Za jeho návrat jsme samozřejmě moc rádi," říká lodivod Hanáků.

Jsme parta, nechceme se zranit

Kromě Gábora, který je skutečnou klubovou osobností, ale kouč nikoho zvlášť vyzdvihovat nehodlá. Ani nechce. „Všichni, kteří za naše mužstvo v podzimní části nastupovali, zaslouží velký dík a respekt. Ať už se to týká starších nebo mladších hráčů. A to i přes ne příliš úspěšnou druhou polovinu podzimní části Jsme prostě jedna parta," vysvětluje.

Tak jako všude, i v druhém prostějovském týmu se už od minulého týdne naplno točí kola zimní přípravy. „Zatím jsme s účastí a nasazením na trénincích spokojení. Tak snad nám to tak vydrží i nadále. Hlavním cílem bude nezranit se a dobře se naladit na jarní mistrovské zápasy," zdůraznil lodivod Hané s dodatkem, že zatím jeho tým nemá domluvený žádný konkrétní přípravný zápas, ale odehrání jednoho by se určitě nebránil.

Chceme se posunout výše

K prvnímu jarnímu kolu vyběhnou Prostějované v sobotu na apríla proti přetěžkému soupeři v podobě druhého celku tabulky z Kožušan, se kterým však na podzim dokázali uhrát remízu. Případný úspěch by mohl znamenat úspěšný start jejich naplánované mise. „Rádi bychom se posunuli tabulkou výše. To v tuto chvíli znamená, že bychom rádi zabojovali o šesté místo," říká Daniel Kolář sebevědomě.

"Co se pak týče favorita na postup, pro mě byly od začátku sezóny největším favoritem Slatinice, ale ukázalo se, že Hodolany a Kožušany byly pro první polovinu skvěle připraveny. Nechme se tedy překvapit," uzavřel.