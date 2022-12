Po úvodních čtyřech kolech měl Rapotín na svém kontě sedm bodů a vypadalo to, že přes léto udělal vše pro to, aby se vyhnul záchranářským starostem. „Podařilo se nám v úvodu navázat na úspěšné jaro a okupovali jsme třetí místo,“ potvrdil kouč Jiří Kohout.

Jenže po remíze v Medlově (po podzimu 5. místo) či vysokých výhrách 4:1 nad Brodkem (3. místo) a 5:0 s Dolany (9. místo) přišla série nezdarů.

Vše začalo v Lutíně, kde Jiskra padla gólem v 90. minutě. Stejně tak v závěru přišla o výhru v Zábřehu o dva týdny později. Od pátého kola si tak zapsala v šesti následujících duelech tři remízy a tři porážky.

„Divizní Šumperk se trápil a stáhl si Ondřeje Musílka, který byl naším klíčovým hráčem, takže to mělo na naši hru fatální následky. Když k tomu přičteme ztráty několika utkání v posledních minutách, tak se to v hlavách mě i hráčů začalo promítat,“ uznal Kohout.

V závěru navíc přišla ještě horší série. Šest porážek v řadě. Z toho vyplývá, že Rapotín nezvítězil dvanáctkrát v řadě a propadl se až na předposlední místo.

„Pochopitelně nemůžeme být spokojení. Realita je taková, že budeme na jaře bojovat o záchranu krajského přeboru,“ uznal kouč.

Svůj podíl na tom může mít také zdravotní stav kádru. Hned několikrát se musel Rapotín obejít bez důležitých hráčů. „Do sezony jsme vstupovali bez zraněného stopera Scheutera. Jeho pozici měl zastat Kuba Juráš, který si ale obnovil zranění hned v prvním utkání. Do toho se přidala třísla Davida Boška a začali jsme mít značné problémy se sestavou, jelikož obrana byla v každém utkání v jiném složení,“ popisoval Jiří Kohout.

„Když se k tomu přidala svalová zranění klíčových hráčů, jako jsou Klemsa, Morong či Rýznar, tak se to začalo všechno sypat. Například do Lipové jsme přijeli bez devíti hráčů základní sestavy. To pak jako trenér neřešíte jak hrát, ale ještě k tomu, jestli je vůbec s kým hrát. Naštěstí přišla příkladná pomoc od kluků z béčka a dorostu, “ dodal.

Není tak divu, že Jiskra inkasovala 34 branek, což je druhé nejvyšší číslo ze všech účastníků soutěže. Ani směrem dopředu to nebylo optimální - 21 nastřílených gólů (4. nejnižší číslo).

„Je jednoduché sečíst branky Ševčíka (11 gólů), Klemsy (15) a Charváta (9) z loňské sezony. Ty nám prostě chybí (Na podzim Ševčík i Klemsa 3 góly, Charvát přestoupil do Velkých Losin). Tudíž bez těchto hráčů v sestavě a Musílka, který má velký podíl na výstavbě hry, jsme se dostali do potíží,“ uznal Kohout.

Nejlepším střelcem týmu je tak překvapivě pětigólový Matěj Jankovič. „Byl příjemným překvapením, ale aby toho nebylo málo, tak ve chvíli, kdy nás držely jeho branky, tak z různých důvodů tým také opustil,“ nebyl konkrétní Kohout.

Vše ale nebylo pouze o zranění. „Přemýšlel jsem, jestli je správná skladba tréninků. Ale když si potom útočník Ševčík přivře ruku ve dveřích auta a zlomí si ji, nebo si hráč splete termín zápasu (sobotu s nedělí), tak s tím už nic neudělám,“ kroutil hlavou trenér.

Také on svůj tým oslabil vyloučením v derby s Velkými Losinami (2:3) a následně nemohl na lavičku v Zábřehu. „Měl jsem problém krotit emoce a i já se za vyloučení či disciplinární tresty doteď stydím,“ přiznal.

Šestnáct zápasů, deset bodů a patnácté místo. Rapotín má tak po podzimu náskok jediného bodu na poslední Lutín a pět bodů ztrácí na čtrnáctou Mohelnici. Je tak zřejmé, že jej na jaře čeká náročný boj o záchranu v soutěži.

„Už jsme se z toho dostali loni a věřím, že pokud se hráči uzdraví, kvalitně potrénují a mužstvo se správně doplní o dva, tři hráče, tak bude mít znovu kvalitu. Takže cíl je jednoznačný. Lidé v Rapotíně si za obětavost a pracovitost zaslouží chodit na kvalitní krajský přebor. Proto jej chceme zachovat. S bojovností jsme opravdu problém neměli,“ hlásí Jiří Kohout.

To potvrzuje také fakt, že je Rapotín nejtrestanějším týmem soutěže (50 žlutých karet a 4 červené). Pouť za záchranou odstartuje tým pod vedením Jiřího Kohouta už 10. ledna.

„V Rapotíně je skvělé prostředí pro trénink, pracuje tady pro fotbal výborné vedení a pracuje na tom, aby se kraj udržel. Je obdivuhodné, co tomu obětují. Po sezoně jsme se sešli a všem nám jde o to, aby byly výsledky přímo úměrné tomu, co si Rapotín zaslouží. Kdyby to mělo pomoct, ať klidně přijde i trenérská výměna, která by mužstvu přinesla nový impuls a náboj. Rapotín mi přirostl k srdci a udělám vše, abych mu pomohl,“ uzavřel odhodlaně Jiří Kohout.

