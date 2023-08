„Když jsem se vrátil po prvním zranění, tak jsem odehrál tři zápasy a pak mě v zápase s Medlovem soupeř přilehl a šel jsem si zase odpočinout,“ říkal Jan Šteigl.

Proti Litovli úvodní branku Čechovic vstřelil ještě jeho spoluhráč Filip Studený. Poté už ale řádil kapitán. První gól dal po kombinaci na levé straně, druhý po narážečce na pravé. Po změně stran si zpracoval míč na prsa a z voleje trefil na zadní tyč a za utkáním udělal tečku, když využil chyby domácího stopera a obstřelil brankáře.

Začal krajský přebor: Půlka duelů odložena. Čechovice střílely, Konice padla

„První gól se mi podařil, to byl pěkný kop. U té poslední asi stoper nepředpokládal, že za ním budu tak rychle. Využil jsem situace, že se mu míč zamotal pod nohama,“ popisoval sobotní hrdina.

„Jsem rád, že jsem dal čtyři góly. I jeden by po těch zraněních byl úspěch. Jsem rád, že to ve mně pořád je a můžu klukům pomoci,“ pokračoval.

Jak sám uznal, návrat po zraněních nebyl jednoduchý. „Člověk má fotbal rád a s návratem spěchá, někdy až zbytečně. Zranění cítím, ale jsem zvyklý i z dřívějška něco překousnout, když jsem hrál výš a bojoval o flek. Nebylo moc času přemýšlet, jestlo mě něco bolí,“ říkal borec se zkušenostmi z druhé ligy, kde oblékal dres Prostějova či Líšně.

I přes čtyři branky ale v nejlepší formě ještě není. „Kondičně se moc chlubit nemůžu, jsem na tom bídně. Ale když člověk hraje chytře a počká si, tak se to dá. Samozřejmě je lepší, když může běhat celý zápas, být aktivní a pomoci týmu. Já se to ale klukům snažím vrátit alespoň góly. Budu se snažit běhat, ale nic neslibuji,“ smál se po vítězném utkání.

Hned v prvním kole tak položil základ, aby mohl bojovat o titul nejlepšího střelce. „Trošičku to v hlavě mám, nebudu samozřejmě za každou cenu sólovat, abych byl nejlepší střelec. Chtěl bych si vynahradit poslední půlrok. Žádnou metu, kolik bych chtěl dát gólů, nemám. Když bude možnost přihrát lépe postavenému spoluhráči, tak to určitě udělám. Na druhou stranu bych chtěl dávat pořád hodně gólů,“ říká.

Za hattrick navíc bude muset něco zaplatit do kasy, což zná hlavně z postupové sezony z I. A třídy. „Ze začátku jsem to platil, ale pak už ne, protože hattricků bylo více. Spoluhráči si mě ale určitě zkásnou. Jak jsme postoupili do krajského přeboru, tak určitě zvedli pokuty a pro ty peníze si přijdou,“ pousmál se.

Kostelec vítězí i v divizi. Na úvod si jasně vyšlápl na Rýmařov

V této sezoně by se pak rád s Čechovicemi opět pohyboval v horních patrech tabulky. V minulém ročníku z toho bylo čtvrté místo.

„Bylo by hezké, kdybychom skončili do třetího místa a potvrdili roli favorita, kterou jsme potvrdili už minule ,kdy s námi jako nováčkem možná někteří nepočítali. Zatím jsme se v klubu nebavili, jestli chceme postoupit, navíc by teď bylo odvážné tvrdit, že ano,“ uzavřel Jan Šteigl.