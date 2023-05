„Šli jsme do toho s ním, že chceme urvat tři body a prvních patnáct minut jsme určovali tempo zápasu. Hráli jsme to, co jsme chtěli, dávali míče rychle od nohy a snažili si vytvářet šance. Ty ale nakonec nepřicházely," popisoval tento sedmnáctiletý borec zápas ze svého pohledu.

„Potom ale Haná převzala vládu na hřišti a začala nás tlačit. Najednou jsme běhali bez balonu. Hodně se to snažili vést přes Gábora, který byl pro nás největší hrozbou. Ke konci poločasu jsem ale dal gól, což nám psychicky pomohlo. Do druhé půle jsme chtěli jít s klidnější hlavou, ale zaspali jsme a vypadalo to asi dost strašně," pokračoval.

Nakonec vstřelil Denis Komárek v zápase tři góly. První dva po spolupráci s Markem Vitáskem a se zakončením ke vzdálenější tyči, při tom třetím se k němu dostal odražený míč po centru, který bez váhání vyslal po zemi směrem na branku a nemýlil se.

Prvního přesného zásahu docílil, jak už bylo zmíněno výše, na konci prvního poločasu. Dalšími dvěma pak v 63. a 64. minutě srovnal stav z 1:3 na 3:3 hned poté, co jeho tým inkasoval tři branky v 57., 60. a 61. minutě.

Další podpisy u Jestřábů. Na Hané pokračují dva mladí mladí a nadějní obránci

Ani takto divoký průběh však Smržicím nestačil alespoň ke čtvrtému bodu v rozehrané soutěži. O všem totiž v samotném závěru rozhodl domácí Ivan Jančiar.

„Přiznám se, že jsem ještě nezažil, abych dal v jednom zápase hattrick a i přesto se prohrálo. A musím k tomu říct, že je to fakt blbý pocit. Raději bych to vyměnil za body," lomil rukama talentovaný mladík, který studuje sportovní management, fandí Slavii a jehož fotbalovým vzorem je Kevin De Bruyne z Manchesteru City.

„Za stavu 1:3 jsme najednou zjistili, že nemáme co ztratit, hodili se do klidu a podařilo se nám rychle srovnat. Následně jsme spálili čtyři nebo pět tutovek a dostali v závěru gól ze standardky. Měl jsem v hlavě, že už soupeře tlačíme a on přestává stíhat. Věděl jsem ale, že je stále dost silný a nebezpečný při standardkách. Stále jsem ale ve výhru věřil," dodal a vysvětlil, jakým způsobem se ve Smržických najednou objevila síla k bleskovému vyrovnání.

Přes Zlín do La Ligy?

Tento hattrick byl pro Komárka již druhým v této sezoně a má tak na svém střeleckém kontě šest nastřílených branek. „Jsem s tím spokojen. Nečekal jsem to. Je to ale zásluha celého týmu, bez kterého bych to nezvládl," říká skromně.

Sigma v Jablonci smazala dvoubrankovou ztrátu. Beneš vyrovnal v poslední sekundě

Kromě toho ale, že se mu daří v tak mladém věku mezi muži, má Denis Komárek za sebou už i mnohem zajímavější zkušenosti než je I. B třída. Prošel si totiž jak mládeží prostějovského Eskáčka, tak hlavně i akademií ostravského Baníku. Nyní se jeho plány pomalu stěhují do Zlína.

„Absolvoval jsem tam zimní přípravu a nyní tam trénuji od pondělí do pátku. Od nové sezony se pak stanu jejich hráčem v dorostu," popisuje a pokračuje: „Chci se stát profesionálem a udělám pro to maximum. Mým úplně nejvyšším cílem je španělská La Liga a nejlépe pak jeden z týmů, jako je Barcelona, Real Madrid či Atlético Madrid. Byl bych ale samozřejmě rád za každý klub ve Španělsku. Pro začátek bych ale chtěl pravidelně hrát českou první ligu," uzavřel Denis Komárek se zdravým sebevědomím v hlase.