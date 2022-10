Zatím je to taková pohádka, říká o dosavadní sezoně Čechovic Filip Halouzka

Čechovičtí fotbalisté dělají svým fanouškům radost. Poté, co v minulé sezoně dokázali po dlouhých osmadvaceti letech strávených v I. A třídě konečně postoupit do krajského přeboru, se v něm brzy dokázali ujmout vedení a to jim vydrželo dodnes, kdy je z něj odehráno už celých jedenáct kol. Naposledy se jim doma podařito utnout poměrem 4:1 vítěznou šňůru Brodku u Přerova, k čemuž notně přispěl úvodními dvěma brankami zápasu dvaadvacetiletý Filip Halouzka.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

11. kolo KP: Čechovice - Brodek u Přerova | Foto: Deník/David Kubatík

Kanonýr Deníku Chceme postup, fyzicky se ještě cítím skvěle, říká vrahovický střelec Jan Dvořák Sedmatřicetiletý servisní technik fandící Arsenalu, jehož fotbalovými vzory jsou legendární… „Připravovali jsme se, že to bude těžký zápas. Věděli jsme totiž, že Brodek má dobrou formu. Prvních dvacet minut nám příliš nevycházelo, pak nám ale pomohl první gól a od té doby se obraz hry úplně otočil a spadlo nám tam všechno, co mohlo," komentoval bezprostředně po zápase uplynulých 90 minut šťastný střelec. Tato převaha Čechovic trvala až do 68. minuty, kdy se hostům podařilo snížit z jejich pohledu na 1:4. Potom se misky vah začaly překlápět na jejich stranu, což následně ale nedokázali zúročit dalšími brankovými úspěchy. „O přestávce prý proběhla v hostující šatně bouřka a říkali jsme si, že nesmíme moc brzy inkasovat. Pak se to ale přece jen stalo a už to z naší strany bylo o dost opatrnější. Nechtěli jsme dopustit, aby to dopadlo jako v Zábřehu, kde jsme dostali dva rychlé góly a zbytečně jsme se strachovali o výsledek," narážel Halouzka na předehrávku patnáctého kola, ve kterém jeho tým vedl pohodlně 3:0 a v posledních pěti minutách dvěma inkasovanými góly utkání málem ztratil. Basketbalisté Olomoucka jsou bez trenéra. Čurovič skončil už po třetím kole Utkání také „ozdobilo" několik ostrých slovních střetů, vyprodukovaných hlavně ze strany hostujících hráčů a trenéra. O tom vypovídá i počet žlutých karet na obou stranách, kterých sudí Matulík vytasil hned osm, po čtyřech na obou stranách. „Myslím si, že je to tím, že jsme nováčkem a stále se držíme ve vrchních patrech tabulky. Někteří to holt nedokážou skousnout. Každý se na nás snaží pořádně nachystat. Emoce ale k fotbalu patří a žádné extra zákeřnosti tam dnes nebyly," říká dvaadvacetiletý borec. Po jedenácti odehraných kolech jsou čechovičtí nováčci krajského přeboru se čtyřiadvaceti nasbíranými body stále na prvním místě s tříbodovým náskokem na druhou Lipovou. Do konce podzimu jim zbývá dohrát posledních pět zápasů, z nichž většina proběhne s týmy z druhé poloviny tabulky. Jak se tato fantastická forma shoduje s očekáváními před startem soutěže? „V létě jsme kvalitně posílili a věděli, že máme kvalitní tým. Cílem bylo určitě držet se v první polovině tabulky. A že se to vyvíjí zatím takhle dobře, tak to už je jenom bonus. Řekl bych až taková pohádka," hodnotil Halouzka s úsměvem na tváři. FOTO: Čechovice porazily Brodek u Přerova a krajskému přeboru stále dominují Hned příští zápas ale určitě nic jednoduchého nepřinese. Svěřenci Lukáše Koláčka se totiž vydají na půdu Medlova, který je v tabulce za nimi o pouhé čtyři body na třetím místě. Navíc má, stejně jako oni, na svém kontě pouhou jednu prohru. „Ještě jsme se na to nějak extra nepřipravovali, ale myslím si, že celý týden budou tréninky hlavně o Medlově. Nečeká nás jistě nic jednoduchého," uzavřel se zdravou porcí sebevědomí i pokory Filip Halouzka.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu