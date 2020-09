„Chvílemi to vypadalo, že mi přestup do Lipové nebude umožněn. Ale nakonec to dopadlo a jsem za to rád,“ prozradil bývalý hráč Pačlavic, který s fotbalem začínal v Drnovicích.

Třemi góly jste rozhodl zápas v Medlově. Jak cenné to pro vás bylo vítězství?

Cením si toho hlavně z důvodu, že jsme získali tři body, které nás vyhouply na dělené první místo. Jsme jen o skóre za Šternberkem. Všechny tři góly jsou zásluha celého týmu. Pracovali jsme celý zápas kompaktně a utkání se nám vydařilo, přestože jsme hráli venku.

Vám osobně se mač vydařil nad míru. Berete hattrick v krajském přeboru jako pěkný úspěch?

Já jsem v Lipové v podstatě zelenáč, přestoupil jsem tam v létě. Dva zápasy jsem neodehrál, ale jinak jsem měl na kontě jednu branku. Jsem rád, že se to trochu zlomilo, že jsem dal hattrick a mám z toho velkou radost.

Sledujete tabulku kanonýrů soutěže?

Podívejte, nesleduji to. Zatím ani nebyl důvod to sledovat (usmívá se). Až po tomto kole jsem se pravděpodobně trochu vyhoupl (na čtvrtou pozici, pozn. red.), takže možná to začnu sledovat trochu víc. Já se ale hlavně zaměřuji na celkovou tabulku soutěže.

Je to příjemný vstup do sezony. Čekali jste, že byste mohli být po šesti kolech tak vysoko?

Samozřejmě jsme si to přáli. Ale ovlivňuje to spousta faktorů. My jsme rádi, že zatím je situace taková, jaká je a budeme dělat všechno pro to, aby to bylo ještě lepší. Abychom teď zvládli zápas o první místo se Šternberkem (neděle 15. 30 v Lipové, pozn. red.), který bude klíčový.

Jak se zrodil váš přestup do Lipové?

Přišel jsem z Pačlavic, to je I. A třída, Jihomoravský kraj. Po koronakrizi, jak se začalo trénovat a hrát, jsme měli přátelák s Prostějovem U19, ve druhé půli června. Náš asistent trenéra Matěj Vybíhal tam trénoval tým prostějovské devatenáctky. Asi mě tak nějak vyhlídl (usmívá se). Kluky z Vyškova, kteří hrají v Lipové, znám, takže tam možná proběhla mezi nimi nějaká komunikace. Pak se mi ozvali, že mají zájem.

Takže jste neváhal a šel jste do vyšší soutěže.

Neváhal jsem. V Pačlavicích byla situace taková různorodá. Pro mě to byl jakoby správný čas změnit klub, chtěl jsem prostě odejít. Tím, že se naskytla taková nabídka, tak jsem po ní sáhnul, i když to nebylo jednoduché. Chvílemi to vypadalo, že mi přestup nebude umožněn. Ale nakonec to dopadlo a jsem za to rád.

Chtěly vás Pačlavice udržet za každou cenu?

Je to tým, kde jsem patřil k lepším hráčům. Určitě si byli vědomi, že to bude ztráta a podle toho k tomu taky přistoupili. Samozřejmě se snažili mě za každou cenu udržet, ale já už jsem se nenechal ukecat. Byl jsem rozhodnutý, že chci odejít. I když z toho Pačlavice neměly radost.

Které hráče z Lipové jste znal už před tím?

Znám tam Tomáše Fialku, se kterým jsem hrával v mládeži ve Vyškově. Dál znám brankáře Tomáše Holáska, což je taky Vyškovák. Dál Sebastiana Pallu a teď nově příchozího Ondřeje Krále, se kterým jsme v létě přestoupili. Jsme tam dva nováčci z Vyškova a máme tam takovou skupinku (usmívá).

Atmosféra v Lipové se vám tedy zamlouvá?

Parta je dobrá, já jsem rád, že jsem tam na začátek někoho znal, to nikdy není k zahození. Kolektiv je opravdu super, není si na co stěžovat.

S fotbalem jste začínal v Drnovicích. Co si vlastně vybavujete z jejich slavné prvoligové éry? Tento klub byl na vrcholu hlavně v době, kdy jste se narodil.

Už je to pár let zpět, nepamatuji si vše úplně přesně, ale vím, že jsme ještě s taťkem chodívali na ligu, jako mládežníci jsme dostávali permice. Atmosféra tam byla super. Byla to v podstatě pořád ta nejlepší éra, jezdila tam Sparta, Baník a podobné mančafty. Hrála se tam UEFA, vzpomínám na to rád, i když už ty vzpomínky nejsou úplně čerstvé.

Po konci klubu jste se přesunul do Vyškova?

Ano, bylo to tak, přesunuli se tam prakticky všichni a Drnovice přestaly fungovat tak, jak fungovaly před tím.

Velmi dobře hrajete taky futsal. V jaké soutěži momentálně působíte?

Hraji krajský přebor, není to žádná vysoká úroveň, ale máme tam spíš takový kamarádský tým. Je to parta kluků, co máme dobré vztahy. Jdeme si zahrát, nebereme to poloprofesionálně, hrajeme pro radost a daří se nám to. Dvě sezony po sobě jsme skončili na druhém fleku, což není špatná vizitka. Zatím s tím končit nehodlám, jen jsem přemýšlel, jestli taky nezměnit klub, protože občas to chce změnu, která vás nakopne a vše dostane takový nový náboj. Měl jsem možnost jít hrát druhou ligu do Amoru Vyškov, nebo divizi, ale zatím jsem to nechal tak, protože jsem teď změnil klub ve velkém fotbale a nechtěl jsem zase dělat tolik změn najednou.