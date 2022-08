Domácímu týmu vyšel vstup do utkání nad očekávání. Hned z první akce se po střele Malinovského radovali z vedení – 1:0. Na druhé straně pak Gáborovu šanci zpacifikovala obrana v poslední chvíli, aby se Beroun dočkal dalších dvou tref. Po třinácti minutách tak byl stav 3:0. "Začátek dnešního zápasu byl pro nás jako ze zlého snu. Každý balon, který se dostal k naší bráně jsme domácím připravili k zakončení a za pár minut tak vedli 3:0," komentoval tragický vstup trenér Hané Daniel Kolář.

Jeho svěřenci zareagovali šťastnou trefou Hladkého a následně zahozenou loženkou Gábora. Po půlhodině ale přidal svůj druhý gól Hladký a hosté byli zpět ve hře – 3:2. "Dokázali jsme se vzpamatovat a do konce prvního poločasu se z obou stran hrál na tuto soutěž výborný útočný fotbal, kdy my jsme byli lepší a vytvořili si mnohem víc jasných gólových šancí, ze kterých se nám bohužel podařilo proměnit pouze dvě," popsal zbytek poločasu trenér Kolář.

Haná pokračovala v bojovném výkonu i po změně stran a krátce po příchodu z kabin vyrovnal Jakub Novák. Srovnání skóre přineslo zvolnění tempa až do poslední desetiminutovky. Sedm minut před koncem se domácí z penalty dostali do vedení – 4:3. Následně se hosté vrhli směrem dopředu ve snaze o vyrovnání, ale byli to domácí, kteří v poslední minutě vstřelili i pátý gól.

"Ve druhém poločase jsme pokračovali v dobrém výkonu a zaslouženě vyrovnali. Poté hra z obou stran upadla do průměru a čekalo se na chybu toho druhého. Tu nakonec udělal rozhodčí, když sporný střet na hranici pokutového území ocenil penaltou pro domácí. Poslední gól jsme již dostali v poslední vteřině do prázdné branky. Škoda," litoval smolné koncovky Daniel Kolář.

Haná se letos poprvé představí na domácím hřišti v sobotu 13. srpna, kdy od 17 hodin hostí na umělce Zvole.

Moravský Beroun - Haná Prostějov 5:3 (3:2)

Branky: 2. Malinovský, 11.Lacman, 13., 83. z pen. a 94. Mužátko - 19. a 32. Hladký, 51. Jakub Novák.

Rozhodčí: Ondráček - Štěpán, Konvička. ŽK: Malinovský, Mužátko, Baláž - Krupička, Čermák. Diváci: 100.

Moravský Beroun: Venera – Pohanka, Šlížek, Zálešák, Kraus (59. Vlček) – Baláž (72. Kašpar), Hrdlička, Mužátko, Kúřil (46. Hlaváč), Malinovský (90. Vraněšic), Lacman. Trenér: Josef Varga.

Haná Prostějov: Marák - Světlík, Trnavský, Martin Kolář (61.Dospiva) – Hladký, Krupička, Kaprál, Jakub Novák – Gábor, Cibulec. Trenér: Daniel Kolář.