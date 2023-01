Fotbalovým prostředím se přitom začaly šířit informace, že Jiří Kohout na postu trenéra Rapotína končí. Jenže se tak nestalo.

„Přišel k nám na jaře minulého ročníku, tým zvedl a soutěž jsme zachránili. Podzim začal také dobře, ale nějak to všechno vymizelo a dopadl katastrofálně. Po jeho závěru přišel sám trenér a byl téměř rozhodnutý, že skončí sám. Cítil, že nemá týmu co dát. Potom se to ale uklidnilo, dali jsme si pauzu a na pozici pořád zůstává,“ objasnil předseda TJ Jiskra Rapotín Milan Stratil.

Přitom už se mluvilo také o Kohoutově nástupci. Měl jím být Antonín Mura. Vše je ale nakonec jinak. Antonín Mura s klubem spolupracuje, ale jako sportovní manažer.

Úspěch pro Šumperk. Strnad je nejlepším trenérem mládeže: Snad motivuji ostatní

„Pomáhá nám shánět některé hráče. Je zkušený a má kontakty, které nám momentálně chybí. Chceme postavit kádr, abychom se zachránili v krajském přeboru, to je teď nejdůležitější cíl rapotínského fotbalu,“ hlásí Stratil.

Jenže hráčů v okolí Šumperka příliš není. „Trh je tady špatný. Z toho důvodu jsme se obrátili na pana Muru a řešíme to krajsky, možná i mimokrajsky ve velkém,“ pousmál se předseda.

A první posily už by měly být na cestě. Milan Stratil prozradil, že by dres Rapotína měli na jaře oblékat Milan Machalický a Martin Kováč, kteří naposledy hráli ve Městě Albrechtice, kde ještě do konce září trénoval právě Antonín Mura. „Je to čerstvé, ale řešíme s nimi smlouvu a měli by se zapojit do přípravy,“ potvrdil.

Dalším, kdo projevil zájem o návrat je Martin Charvát z Velkých Losin. „Tam je otázka, jak se domluvíme s jeho klubem. Jinak tam byla ještě nějaká jména, ale nedomluvili jsme se, tak nemá cenu je zmiňovat,“ pokračuje Stratil.

S posilováním ale Rapotín pravděpodobně nekončí. „Na podzim jsme měli problémy se střílením gólů a po vlastních chybách jsme jednoduše inkasovali. Proto bychom chtěli přivést do každé řady jednoho hráče, abychom postavili tým, který se zachrání. Kováč dal v Albrechticích osm gólů, takže si od něj slibujeme zlepšení ofenzivy,“ poodkryl Stratil.

Zranění, odchod či dvě „úsměvné“ absence. Rapotín bude bojovat o záchranu

Jiskra pak zaznamenala jeden odchod. V týmu nepokračuje Jakub Novotný. „Ale nebylo to tím, že bychom nebyli spokojeni. Pracuje na Brněnsku a nestíhal by to,“ prozradil.

Je otázka, koho Antonín Mura pomůže Rapotínu ještě přivést, důležité je, aby hráč zapadal také do plánů trenéra Kohouta. „Řešíme to s ním. On musí vědět, koho potřebuje a jak postaví sestavu,“ uznal Stratil.

S Murou je totiž prozatím domluven na spolupráci pouze na přestupové období. „Byli jsme s ním v kontaktu už minulou zimu, kdy jsme řešili podobné problémy. To jsme hledali i trenéra a mluvili jsme o tom, že by šel sem. Ale je z daleka, tak by asi nebylo ideální, aby čtyřikrát týdně dojížděl. Byl se na nás ale podívat a zajímal se, co se nedaří, takže to teď dozrálo do této spolupráce,“ objasnil Stratil.

A ač přípravu začal trenér Jiří Kohout, nezdá se, že by jeho pozice byla úplně skálopevná. Hodně napoví zimní turnaj v Mohelnici, který startuje 18. února a Rapotín na něm postupně odehraje pět zápasů. Soupeři mu budou Mohelnice, Litovel, Zábřeh, Postřelmov a Loštice.

„Samozřejmě jsme všichni připraveni řešit trenéra, pokud by nám to neklapalo. Teď ale řešíme hráče, protože přestupy jsou do konce března. Trenéra můžeme vyměnit klidně v dubnu. Doufám, že nám ten turnaj ukáže cestu a to, jestli kádr záchranu zvládne,“ říká Stratil.

Nejlepší útok i obrana. Posílený Postřelmov míří za triumfem. Postup? Složité

Nyní tým trénuje třikrát týdně a musí si vystačit s domácími podmínkami. „Chodíme na malou umělku na hřišti a na výběhy do okolní přírody. Nemáme ani tělocvičnu, protože zatím nás do toho počasí netlačí,“ sdělil předseda.

Ten také doufá, že se uzdraví všichni hráči, které trápilo zranění na podzim: „Měli jsme dost zdravotních problémů a i to mělo vliv na výsledky. Je potřeba, aby se teď uzdravili a zranění si neobnovili.“

Rapotín do mistrovské soutěže vstoupí duelem v Brodku u Přerova a pokusí se napravit pouhý desetibodový zisk z šestnácti zápasů. Na čtrnáctou Mohelnici totiž ztrácí pět bodů a na klidný střed tabulky deset.

„Je tam celkem velká bodová ztráta, takže uvidíme, co bude dál,“ uzavřel Milan Stratil.

Program turnaje v Mohelnici:

18. 2. Mohelnice - Rapotín (11.00), Loštice - Zábřeh (13.00), Litovel - Postřelmov (15.00)

25. 2. Mohelnice - Postřelmov (11.00), Loštice - Litovel (13.00), Zábřeh - Rapotín (15.00)

4. 3. Zábřeh - Postřelmov (11.00), Mohelnice - Litovel (13.00), Loštice - Rapotín (15.00)

11. 3. Litovel - Zábřeh (11.00), Mohelnice - Loštice (13.00), Rapotín - Postřelmov (15.00)

18. 3. Loštice - Postřelmov (11.00), Litovel - Rapotín (13.00) Mohelnice - Zábřeh (15.00)