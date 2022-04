Fotbalisté Otaslavic doma prohrávali s Kovalovicemi 0:3. Jenže chvíli po tom, co snížili svým prvním gólem přišla další trefa Kovalovic. Domácí se zlobili, že hosté se prosadili z ofsajdu a jejich hráč David Piňos, který už byl na lavičce moment neunesl a vulgárně urazil rozhodčího. Viděl červenou kartu a při odchodu do šaten ještě podle zápisu o utkání po sudím hodil kopačky a zasáhl jej do oblasti břicha.