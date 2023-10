Netradiční duel odehrály v krajském přeboru týmy Bohuňovic a Čechovic. Domácí vyhráli 3:2 zásluhou trefy gólmana Zbyňka Telíška. Ještě předtím se ale zranil pomezní rozhodčí a na lajnu musel jeden z diváků. Domácí navíc zabrali po výměně trenéra, naopak Čechovice jsou v krizi.

Sestřih Bohuňovice - Čechovice | Video: Radomír Novák

Běžel stále ještě první poločas za bezbrankového stavu, když přišla nevšední a zároveň nepříjemná situace. Asistent rozhodčího číslo 1 Ladislav Kundrát se zranil.

„Byl aut, podával míč a uklouzl na něm. Terén tam byl blátivý, takže mu to podjelo. Spadl přímo na loket a kluci, co byli u něj, tak slyšeli nějaké lupnutí, takže musel skončit,“ přiblížil situaci trenér Čechovic Pavel Kucharčuk.

Zraněný rozhodčí na videu:

Zdroj: Radomír Novák

Poté hlavní rozhodčí Zdeněk Štětka sháněl náhradu. Asistent číslo 2 Patrik Šerý se přesunul na pozici číslo 1 a jeho místo zaujal domácí divák. „Od nás nikdo nemohl, tak to vzal,“ dodal Kucharčuk.

Do té doby byly Čechovice lepším týmem na hřišti. „Začali jsme dobře, byli jsme lepší na míči, ale vytvářeli jsme si jen pološance. Od tohoto momentu ale už naše hra dobrá nebyla,“ litoval.

Divoké nastavení

„Čechovice byly patnáct minut lepší v kombinaci, měly tlak, ale do tutovky se nedostaly. Bylo to jen po vápno a centry posbíral brankář,“ přidal svůj pohled asistent trenéra Bohuňovic Zbyněk Krejčí, který společně s Ivo Riedlem domácí tým vedl po odvolání kouče Lubomíra Orleta.

A nastavený čas, to bylo něco pro Bohuňovice. V páté nastavené minutě využily brejku po standardce Čechovic a šly do vedení zásluhou Čapka. O tři minuty později jejich náskok zvýšil po přímém kopu Král.

VIDEO: Ustrašený výkon, řekl kouč. Bělotín poprvé padl, nezvládl šlágr v Medlově

„Domácí nás potrestali. Oběma brankám jsme měli zabránit. O přestávce jsme dvakrát vystřídali, jednou vynuceně, jednou pro oživení,“ říkal Kucharčuk.

I tohle neslo ovoce, protože hosté během dvou minut v 50. a 52. minutě dokázali vyrovnat. „Začátek druhé půle nás zastihl katastrofálně,“ kroutil hlavou Krejčí.

Vítězný gól brankáře

Po hodině hry dostaly Bohuňovice velkou výhodu. Zahrávaly pokutový kop, který proměnil ve vítěznou branku gólman Zbyněk Telíšek.

„Neměli jsme strach, že by nedal. Věřil si, bylo to i rozhodnutí trenéra, protože byl určený na penaltu jako první a i my jsme mu věřili,“ chválil Krejčí.

„Po vyrovnání od nás přišel útlum a pak jsme prohráli po jednoduchém nákopu hlavičku, náš brankář šel do souboje a rozhodčí si vybral, že odpíská penaltu, kterou si obhájí, ale byla diskutabilní,“ okomentoval situaci Kucharčuk.

Odvolaná penalta

Bohuňovice tak vedly 3:2 a Čechovice se tlačily za vyrovnáním. A byly k němu opravdu blízko, dokonce měly kopat penaltu. „Měli jsme tlak, ze kterého byla penalta, kterou sudí odpískal suverénně. Půl minuty se hádal s hráči, ale pak si jej zavolal pomezní, kterým byl domácí divák, a řekl mu, že faulu předcházel ofsajd, takže ji hlavní rozhodčí odvolal. Za mě mával celou dobu v pohodě až na tento okamžik, protože praporek podle mě zvedl po delší době, než by bylo zdrávo. Myslím, že mu diváci za ním poradili, ale jestli to mával dříve, ukáže až video,“ litoval Kucharčuk.

„Je vidět, že měl praporek nahoře už při kopu. Hlavní rozhodčí se ale zaměřil na souboj ve vápně a nevšiml si, že mává ofsajd. Jinak tam žádná rozporuplná situace na jeho straně nebyla. Když jsem ale viděl penaltový zákrok, tak bych řekl, že to byl spíše faul na brankáře,“ hodnotil výkon náhradního pomezního a penaltovou situaci domácí Krejčí.

Odvolaný penaltový zákrok:

Zdroj: Radomír Novák

„Je to pro nás škoda, protože kdybychom dali na 3:3, tak věřím, že bychom utkání dokázali otočit,“ dodal Kucharčuk.

Za muže zápasu by se pak dal označit právě domácí brankář. „Pomohl nám proměněnou penaltou a také nás podržel. Za stavu 3:2 chytil nájezd z úhlu,“ pochvaloval si Krejčí.

Série porážek (ne)ukončena

Bohuňovice tak ukončily sérii osmi porážek a přispěla k tomu také zmiňovaná změna na trenérském postu. „S koučem Lubomírem Orletem jsme se nerozešli ve zlém. Je nám líto, jak to dopadlo, ale bylo to zapříčiněno také úzkým kádrem. Na týmu byla deka a potřeboval nový impuls, který byl v kabině před tímto utkáním vidět. Z týmu jsem cítil odhodlání,“ hlásil Krejčí.

Dvě červené, dvě penalty, zraněný brankář. Brodek přestřílel Dolany

Naopak krize Čechovic se prohlubuje, protože prohrály už pošesté v řadě. „Utkání jsme si prohráli v prvním poločase. Musíme se uzdravit a zvládnout poslední dva zápasy na podzim,“ uzavřel Pavel Kucharčuk.

Sokol Bohuňovice - Sokol Čechovice 3:2 (2:0)

Branky: 45+5. Čapek, 45+8. Král, 61. Telíšek - 50. Halouzka, 52. Luža.

Rozhodčí: Štětka - Kundrát, Šerý. ŽK: Kožuch, Nesvadba, Tománek - Luža. Diváci: 150.

Bohuňovice: Telíšek - Kožuch, Arnold, Nesvadba, Čapek, Tománek, Šiška, Král (89. Techet), Žajgla (66. Vašenka), Pavelka, Veselský. Trenér: Ivo Riedl.

Čechovice: Holásek - Zelina (80. Racl), Lakomý, Jurníček, Koláček, Muzikant (46. Šolín). Klimeš (46. Novák), Halouzka, Studený, Hanák (57. Veselý), Petržela (46. Luža). Trenér: Pavel Kucharčuk.

Sestřih zápasu:

Zdroj: Radomír Novák