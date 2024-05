V krajském přeboru najeli fotbalisté Čechovic na vítěznou vlnu. Na jaře zvládli za tři body všech osm zápasů. Na 1. máje je čekalo druhé kolo krajského poháru. Na hřišti Plumlova vyhráli 4:2.

Plumlov - Čechovice | Video: Radomír Novák

Sedmý celek I. A třídy, skupiny A vstoupil do utkání lépe a dvakrát se dostal do vedení. Nejprve ve 12. minutě zásluhou Vyroubala, ve 37. se trefil Kiška. Na obě branky ještě do poločasu zareagoval Filip Halouzka.

Po změně stran to byl stejný hráč favorita, kdo rozhodl o postupu do semifinále. Halouzka se trefil v 52 a 60. minutě a završil čtyřgólové odpoledne.

Zdroj: Radomír Novák

Nepoučitelný hříšník se červenal

Čechovice ještě v 88. minutě přišly o Petra Haluzu, který viděl druhou žlutou kartu a svůj tým tak oslabil. První dostal za kritiku rozhodčího, druhou za faul.

V dalším kole se představí na půdě lídra I. A třídy, skupiny B Chválkovic. Hrát by se mělo 15. května v 17 hodin.

KP: Derby v Lipové těsně pro Čechovice, Poslední Určice sahaly po bodu s lídrem

Sokol Plumlov - Sokol Čechovice 2:4 (2:2)

Branky: 12. Vyroubal, 37. Kiška - 29., 42., 52. a 60. Halouzka.

Rozhodčí: Dokoupil - Vedral, Horák. ŽK: Haluza, Kvapil. ČK: 88. Haluza (Č.). Diváci: 188.

Plumlov: Dokoupil - Plajner, Verner, J. Kiška, Kotlán (76. Bontempo), Vyroubal, Bureš, Kolařík, Vysloužil, P. Kiška, Surma. Trenér: Petr Kiška.

Čechovice: Kvapil - Šolín (61. Zelina), Novák, Veselý, Kopečný (61. Haluza), Halouzka, Luža, Studený, Koláček, Petržela (51. Šebora), Trajer (61. Nejedlý). Trenér: Pavel Kucharčuk.