Poslední domácí zápas pod taktovkou Lukáše Koláčka zvládli jeho svěřenci na výbornou. Beznadějně poslednímu Lutínu nasázeli šest branek a fotbalem se bavili. Rozhodnuto bylo do půl hodiny, kdy hosté inkasovali třikrát. Lutínští navíc své loženky nevyužili.

Fotbal KP 28. kolo, Čechovice - Lutín | Video: Zdeněk Vysloužil

Drtivé konečné skóre je z pohledu hostů zejména za předvedenou hru v první půli kruté. Čechovičtí využili prakticky vše, co si vypracovali. Na druhé straně chyběl Körnerovi půlkrok a Šoupala vychytal v ložené šanci Peka.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil"První půlka byla z naší strany dobrá. Měli jsme i šance, ale Čechovičtí byli na rozdíl od nás efektivní," komentoval lutínský lodivod Petr Mrázek.

Efektivní byl zejména Filip Halouzka, jen otevřel pomocí teče skóre trefou k tyči a třetí gól dal hlavou po standardce. Druhý zásah svého týmu zařídilo trio Studený jehož průnikovku posunul dál Kadlec a s chutí hrající Petržela skóroval do prázdné.

"Byť jsme získali vedení 3:0, mohl první poločas skončit klidně 3:3. Skvěle nás třikrát podržel Peka," vyjádřil se k první pětačtyřicetiminutovce domácí kouč Lukáš Koláček.

Jeho tým vkročil dobře i do druhého dějství. Po zákroku na Petrželu proměnil bezpečně penaltu Studený. Ve zbývajícím čase se už hrálo prakticky na jednu bránu a Čechovičtí přidali ještě dva zásahy.

"Vítězství 6:0 je skvělý výsledek. Zvláště když šlo o poslední domácí zápas. Jsem nesmírně rád, že jsme to takhle zvládli. Navíc jsme udrželi nulu pro Peku," usmíval se Koláček.

Lutín hraje bez motivace. "Ve druhém poločase už jsme byli horší herně, nevypracovali jsme skoro nic. Soupeř dal tři další góly a měl ještě další šance. Výsledek je odpovídající," uznal porážku Mrázek a dodal: Naše situace je těžká. Zejména starší kluci už takových osm kol nemají chuť hrát. Berou to tak, že si jdou zahrát a už nemají žádné velké ambice."

Po víkendovém kole je jisté, že Sigma z krajského přeboru sestupuje. Předposlední Litovel vyhrála 4:0 v Konici a zvýšila náskok na pět bodů, který v posledním kole již Lutín nemůže smazat.

Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilObří flaška, dárkový koš a transparent pro úspěšného kouče. Lukáš Koláček, který dokázal s Čechovicemi po 28 letech postoupit do krajského přeboru se loučil a hjráči mu přichystali překvapení. "Přiznám se, že jsem o tom nevěděl. Bylo to pro mě překvapení. Děkuji moc za tak krásné rozloučení," poznamenal k slavnostní chvíli.

Pracovní povinnosti nedovolí pokračovat. "Rozhodl jsem se tak ze dvou důvodů. Jedná se o kombinaci pracovních povinností i těch sportovních. V zaměstnání jsem byl povýšen a po sportovní stránce už se cítím za ty roky trochu vyčerpaný. Myslím si, že je pravý čas předat žezlo někomu jinému," prozradil Koláček.

S Čechovicemi ho ještě čekají dva zápasy. Zvláště ten středeční by moc rád chtěl vyhrát. "Hrajeme v Přáslavicích finále krajského poháru a vnímám to jako vrchol letošní sezony. Zisk poháru by byl důstojnou tečkou za mým působením v Čechovicích," uzavřel končící trenér.

Finále krajského poháru se hraje ve středu 14. června v Přáslavicích. Domácí Přáslavice vyzvou Čechovice od 17.30 hodin. Vítěz poháru si zajistí účast v předkole MOL Cupu.



TJ Sokol Čechovice – TJ Sigma Lutín 6:0 (3:0)

Branky: 14. a 30. F. Halouzka, 23. Petržela, 50. z pen. Studený, 62. Šolín, 87. Jurníček.

Rozhodčí: Svoboda – Šebesta, M. Straka. ŽK: 45. Lakomý – 52. Gallik, 72. Prucek. Diváků: 253.

Čechovice: Peka – Šolín, Studený, Zelina, Novák – Kadlec (78. Walter), Lakomý (64. Hanák), Petržela (78. Luža), Jašíček (64. Jurníček) – Haluza (46. Veselý), F. Halouzka. Trenér: Lukáš Koláček.

Lutín: Nejezchleb – Šnejdar (76. Navrátil), Skoumal, Konečný, Gallik – Körner (58. Koudelka), Brhel, Schön, Prucek – Los, Šoupal. Trenér: Petr Mrázek.