„Filip udělal soupeři kličku a ten jej brutálně zfauloval. Potom ještě do ležícího Halouzky skočil kolenem a trefil ho do spánku do hlavy. Absolutně to nechápu, naštěstí to Filip ustál bez zranění. Nejen na trávník, ale ani do civilního života tyhle zákroky nepatří. Sice do něj strčil náš hráč Novák, ale nemyslím si, že by to byl takový žduchanec, že by musel spadnout. Myslím, že moc dobře věděl, co dělá. Měl jsem to v takovém úhlu, že jsem viděl ten pohyb kolenem. Stojím si za tím, že tam byl záměr. Nebyl to tak nekoordinovaný pád. Využil žduchnutí a pak do toho šel s cílem zranit,“ byl naštvaný trenér Čechovic Lukáš Koláček.

Zdroj: Sokol Čechovice

„Jasný faul našeho hráče do zad hráče domácích pramenící z frustrace ze situace, která faulu předcházela. Z mého pohledu to nebyl žádný zákeřný faul a věřím, že kdyby hráč domácích číslo 7. (Tomáš Novák) nezasáhl, tak dostal Dan Ryba žlutou kartu. A já se ptám, kde je červená karta pro faulovaného hráče domácích za oplácení? Pravou rukou udeří hráče Rybu. Na videu je jasně vidět že faulovaný hráč domácích levou nohou drží nohu hráče Ryby, ten jen stojí a oba si nadávají. Až potom hráče Rybu srazí domácí hráč číslo 7 tak nešťastně, že zasáhne hlavu faulovaného hráče. Trenér domácích v tom vidí úmysl? Kdo z nás by se v té situaci dokázal vyhnout? Tleskám panu Koláčkovi za objektivní hodnocení,“ reagoval hrající trenér Mohelnice Roman Kuba.

„Za mě je teda likvidační zákrok tohle (viz. další video),“ dodal Kuba a FK Mohelnice Deníku poskytla záběr z utkání Čechovic proti Kostelci.

Zdroj: FK Mohelnice

Domácí kouč však nebyl spokojen ani s reakcí mohelnického týmu. „Mrzí mě nejvíc to, že šel hráč na hřiště s likvidačními pokyny. Navíc absolutně nerozumím reakci hostujícího trenéra pana Kuby, včetně celého realizačního týmu, kteří tenhle zákrok doprovázeli slovy, měl jsi mu přidat ještě více a ještě tam byly nějaké rasistické narážky. Tohle všechno se opravdu vymyká logice a racionalitě. Těžko hledám slova,“ dodává k situaci Koláček.

Ani tohle vyjádření se však Romanu Kubovi nelíbí. „Nikdy v životě jsem neposlal, ani nepošlu hráče na hřiště s pokyny někoho zranit, co to je za nesmysl? Jeho výrok je úplně mimo normální chápání a totální výmysl. Omlouvám se, ale kdybych ho měl teď před sebou, když jsem se dozvěděl, že řekl, že jsem poslal hráče Rybu na hřiště s likvidačními pokyny, tak ho proplesknu,“ byl rozhořčený hostující trenér.

„Stejně tak je další lež údajné chování našeho realizačního týmu. Realizační tým jsem já - trenér a pan Brulík - vedoucí, kterému je 74 let a za dobu, co ho znám, jsem ho neslyšel říct sprosté slovo. Pokud tam něco takového padlo, tak to bylo z úst hráčů, ale to jsem ze své pozice na hřišti neslyšel. Emocí a nadávek tam bylo z obou stran tolik, že to tam padnout mohlo, ale určitě ne od realizačního týmu,“ dodal důrazně Kuba.

Čechovičtí si nyní přejí pro Daniela Rybu vysoký trest. „To, co předvedl pan Ryba, je na exemplární potrestání. Vyzývám všechny orgány, které hodnotí víkendová utkání, aby se na to podívaly. Není to o tom, že pan Ryba dostane pětizápasový distanc, ale je to na roční stopku. Fotbal dělám 25 let, spoustu jsem toho zažil, ale sprostějšího hráče jsem nezažil. Šel tam s cílem jednoznačně Halouzku zlikvidovat. Ještě teď se mi z toho ježí chlupy na ruce. Bylo to na vraždu. Trošku mi to i kazí radost z vítězství, fotbal šel stranou,“ říká Koláček.

„Trenér domácích se odvolává na všechny orgány, které hodnotí zápasy, ať se podívají na video. Tak my budeme jenom rádi. Alespoň všichni uvidí, jaký je trouba. Jsem rád za dostupné video, ať si z něj udělá každý svůj názor,“ uzavřel Roman Kuba.