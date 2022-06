V nové roli nepropadl. Brankář Lipové Tomáš Holásek přispěl k rozhodujícímu gólu

V poli hrál mistrovské zápasy naposledy v žácích a myslel si, že už to tak i zůstane. Až do soboty 11. června, tedy do 28. kola olomouckého krajského přeboru, v rámci kterého jeho Lipová zajížděla na půdu Litovle. Tomáš Holásek se vinou malého počtu náhradníků do útoku dostal zhruba půl hodiny před koncem a ostudu rozhodně neudělal. Právě naopak. V nastaveném čase to byl právě on, kdo vybojoval rohový kop, z něhož vznikla penalta a z té Jakub Nakladál vstřelil jediný gól utkání.

Tomáš Holásek (uprostřed) | Foto: Deník/David Kubatík

„Byli jsme na to nějakým způsobem připraveni už před zápasem, protože jsme na střídačce měli pouze druhého brankáře. Já jsem si kvůli tomu bral i dres s jiným číslem, abych s ním mohl kdyžtak jít i do pole," komentoval svou vskutku netradiční zkušenost gólman Lipové Tomáš Holásek. „Musím se přiznat, že něco takového jsem ještě nezažil. Kdysi dávno jsem sice jako brankář střídal a šel na pár posledních minut do pole, ale takováto situace proběhla úplně poprvé," pokračoval. Stačilo málo a Holásek mohl na druhé straně hřiště, než je zvyklý, strávit i mnohem více času. „Původně jsme tu změnu chtěli udělat o poločase, ale naštěstí k tomu došlo až v průběhu toho druhého," vysvětlil. A jak se vlastně devětadvacetiletý borec ve své „nové roli" prezentoval? „Do žádné větší šance jsem se sice nedostal, ale roh, po kterém se následně pískala naše vítězná penalta na 1:0, jsem vybojoval já. Za to mě pak spoluhráči pochválili," usmíval se. O brankářích, hlavně v nižších soutěžích, se často slýchává, že nemají žádnou fyzičku a zápas v poli by rozhodně nezvládli. To ale, jak se zdá, Holáskův případ rozhodně nebude. „Po fyzické stránce to bylo poměrně v pohodě. Myslím si, že na brankáře mám docela dobrou kondičku, takže mi to žádný extra problém nedělalo. Větší problém jsem měl se správným pohybem po hřišti, a tak jsem se snažil hlavně napadat rozehrávky soupeře a nabíhat si do šancí. Je ale fakt, že po zápase jsem toho měl už opravdu dost," uzavřel.

