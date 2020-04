„Nejtěžší je z naší soutěže postoupit, a pak si myslím, že bychom se v kraji adaptovali a neměli problémy se záchranou,“ řekl v rozhovoru Ullmann.

Po podzimu jste drželi čtvrtou příčku tabulky I. A třídy, skupiny B a měli šanci bojovat o postup. Mrzí vás předčasný konec nadějně rozehrané sezony?

Pro spoustu klubů je to znevýhodňující, včetně nás. Chtěli jsme se o to na jaře porvat, přípravu jsme měli dobrou, rozhodnutí o ukončení je ale zřejmě správné. Postoupili jsme v poháru, měli jsme hrát semifinále, je to ale všechno pryč, nedá se nic dělat. Zdraví je na prvním místě.

Dalo by se na této úrovni vůbec dohrávat ve zrychleném režimu?

V amatérské soutěži by bylo šibeniční dohrávat zápasy ve všední dny. Spousta kluků bude muset upřednostňovat zaměstnání a myslím, že by soutěž už neměla odpovídající kvalitu. Řada klubů by to dohrávala s dorostenci a někteří by měli problém v týdnu tým vůbec složit.

Jak moc vám už od podzimu chybí fotbal?

Chybí nám kolektiv, byli jsme zvyklí se sejít dvakrát třikrát týdně na tréninku a o víkendu jet na zápasy. Najednou je tam taková prázdnota, když je člověk zvyklý na to, že fotbal hraje celý život (pousmál se). Kluky nabádám, ať si jdou aspoň zaběhat, ať si vyjedou na kole. Ale doufám, že se brzy budeme moci připravovat společně.

Nastala zcela nová situace. Jak by mohla probíhat příprava na novou sezonu?

Jsme zvyklí na dvě přípravná období – letní a zimní. Teď jsme najednou v takové mezifázi, kdy máme chystat tým na podzim, jenže do něj zbývají ještě čtyři měsíce. Ani jsme nedokončili zimní přípravu, takže budeme muset znovu začít na fyzické kondici, na výbězích, protože to, co jste za zimu natrénovali, za ten měsíc ztratíte. Z tohoto hlediska to bude spousta nových věcí a taky uvidíme, jak se s tím poperou i ostatní kluby, aby se vůbec do soutěží přihlásily, protože to bude mít vliv po stránce ekonomické. Hodně klubů je závislých na sponzorech a velkých firmách a ty teď budou mít problémy samy o sobě.

Mohla by se dlouhá pauza do startu sezony zkrátit například přípravnými turnaji?

Na FAČRu je myšlenka organizovat turnaje, aby se víkendy nějak vyplnily, nestálo se a hráči byli v nějakém fyzickém zápřahu. Nikdo s touto situací nemohl počítat, myslím, že i na FAČRu měli problém, udělat tak těžké rozhodnutí. V lize i ve druhé lize je spousta sponzorů a peněz, ale na naší amatérské úrovni se to dá nějak zvládnout. Musíme se ohlížet i na situaci, která je ve světě. Fotbal může člověk hrát, když je stoprocentně zdravý a fyzicky připravený.

Jak se situace dotkne konického kádru? Hrozí konec některých hráčů?

Nějaké náznaky jsou. V kádru mám kluky, kteří teď mají maturovat, jsou to gymnazisté a hlásí se na vysoké školy. Ať už je to Jarda Vévoda v bráně, Marťa Paš, Míša Oščádal, to jsou všechno kluci, kteří už teď patřili do základu, nyní už pro ně ale bude přednější škola a uvidíme vůbec, jakým směrem se ten podzim v jejich případě bude odvíjet. Dva chtějí jít do Olomouce na fyzioterapeuta a Michal Oščádal by měl jít do Ostravy. To jsou komplikace, o kterých jsem už věděl a snažili jsme se na to v klubu reagovat. Nějaké hráče rozjednané máme, ale uvidíme, jak se situace vyvine a jestli se nám hráče povede přivést.

Pokud vše půjde podle plánu, vysoké ambice zůstanou i pro další sezonu?

Ambice by se měnit neměly. Měli bychom v Konici myslet na postup. Máme areál, zázemí i historii, kdy se u nás hrála divize. Byla chyba, že se sestoupilo z krajského přeboru, ale já si myslím, že Konice zázemím, elánem funkcionářů i nás, kteří pro to děláme hodně, do krajského přeboru patří.

Na druhou stranu ani o soutěž níž není špatná konkurence, že?

V obou skupinách I. A třídy jsou ale opravdu výborné mančafty. První čtyřka je vyrovnaná a rozhoduje, jak zvládnete zápasy mezi sebou. Tam se láme chleba. Brodek u Přerova a Čechovice jsou týmy, které patřily do krajského přeboru. Když ve druhé skupině zmíním Rapotín, Olešnici u Bouzova, tak to jsou družstva, která by chtěla krajský přebor hrát.

Nejtěžší je tedy postup z relativně náročné I. A?

V kraji jsou týmy, o kterých si dovolím tvrdit, že špička v I. A je lepší – ať už to jsou Dolany, Opatovice, Černovír i Kralice na Hané. My jsme hráli i s Lutínem úplně vyrovnanou partii, v některých fázích jsme byli i lepší. S trenéry z Lipníku a z Brodku jsem se shodl na tom, že nejtěžší je z naší soutěže postoupit, a pak si myslím, že v kraji bychom se adaptovali a neměli problémy se záchranou. Teď se ale všichni modlíme, abychom se mohli společně připravovat na trénincích a uvidíme, co z toho bude.