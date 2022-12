„Z 99% nás vlastně nikdo nepřehrál. Paradoxně jsme byli opticky lepší i při prohře 1:4 s Postřelmovem. V tomto zápase jsme zjistili, že ještě nejsme tak zkušení a zaslouženě jsme prohráli," pokračoval.

Reprezentanti obce na Prostějovsku čítající okolo 1400 obyvatel dokázali ze čtrnácti zápasů hned desetkrát zvítězit, dvakrát remizovat a také dvakrát prohrát. Kromě Postřelmova padli pouze s osmou Lesnicí. Na první místo nyní ztrácí pouhé dva body a na třetí Paseku mají luxusní sedmibodový náskok.

„Když jsem se rozhodoval, kdo byl naším nejlepším hráčem, došel jsem k závěru, že úspěch stojí na dobré týmové spolupráci. S tímto úmyslem jsme ale tento celek stavěli, takže jsem za to rád. Kdybych ale někoho měl skutečně vyzdvihnout, tak je to brankář Lukáš Sohlich. Ten je vážně nadstandardní," vysvětluje určický lodivod.

Takový úspěch se ale určitě nečekal. Už jenom proto, jak složitě skladba kádru před začátkem tohoto ročníku probíhala.

„Spousta hráčů nám odešla. Ať už ze zdravotních důvodů, anebo kvůli údajnému střetu zájmů. To byl případ Máry Maška, který zároveň píská jako rozhodčí. A protože povýšil do krajských soutěží, nemohl už za nás dále nastupovat. Musím se přiznat, že na té naší úrovni to příliš nechápu," kroutí hlavou a pokračuje: „Museli jsme tedy doplňovat kádr. Asi největšími úlovky byli Jirka Horák a Péťa Piňos z Prostějovské U19. Oběma se příliš nedařilo, ale u nás zkrátka chytili druhý dech a jsou našimi oporami."

Jak pak sám Gottwald dodává, změnám se nejspíš kádr jeho týmu nevyhne ani o letošní zimě. „Byl bych rád, kdyby se nám manšaft podařilo zkvalitnit alespoň dvěma novými hráči. Něco v hledáčku už máme, ale nechci být konkrétní," říká.

Zima pro fotbalisty není pouze obdobím zaslouženého odpočinku, ale hlavně náročné zimní přípravy. A tak jako jinde, i v Určicích už o její podobě mají jasno. „Program už máme včetně přípravných zápasů. Máme tam celky z krajského přeboru, jako třeba Lutín a Lipovou, ale i zápas v Rakousku s týmem, ve kterém jsem hrával a je srovnatelný s naší soutěží. Věřím, že to bude zajímavé," odkrývá karty.

A nabírání nezbytné fyzické kondice? „V lednu to nechám na klucích. Přes chytré hodinky mi budou posílat své naběhané kilometry. Od čtvrtého února najedeme na třífázové tréninky a jedenáctého odehrajeme první přípravák. Někdy ke konci března bychom měli absolvovat i krátké soustředění," popisuje šéf určické lavičky.

Jak už bylo řečeno výše, mají Určice první místo doslova na dostřel a nemusí být tedy daleko přemýšlení o případném postupu o level výš, do krajského přeboru. „Pokud by se ta možnost naskytla, sedli bychom si s vedením a prokonzultovali to. I kdybychom ale nakonec postoupit nechtěli, budeme to největším favoritům co nejvíce znepříjemňovat," slíbil na závěr všem fanouškům Petr Gottwald.