„Počítali jsme s pár kluky z Lipové. Více z nich mělo zájem a chtěli odejít, jenže jim to bylo zakázáno. Takže teď hráli proti nám,“ říkal trenér Určic Petr Gottwald.

Zlomená noha, přetržené vazy, kanonýr Šteigl se vrátil čtyřmi góly

Ten tak v kádru pro ročník 2023/24 přivítal z nových tváří pouze Patrika Navrátila, který vyšel z prostějovského dorostu a staronovou posilu Davida Škrabala, který v Určicích působil na podzim, ale jaro strávil v Kostelci. „Jsem rád, že neodešel nikdo,“ dodal ještě kouč.

I přes jízdu v I. A třídě však nemá Petr Gottwald přehnané ambice v krajském přeboru. Rád by se s týmem vyhl hlavně bojům o záchranu. „Nemáme ambice hrát na špici, ač by to chtěl každý. Jsem ale střízlivý. Pro mě a pro kluky bude zatím dostačující, když se seznámíme s krajským přeborem, protože většina hráčů jej nikdy nehrála. Okusují něco nového, rychlejšího a důraznějšího. Prostředek tabulky by byl ideální. Hlavně, abychom se vyhnuli bojům o záchranu,“ uzavřel Petr Gottwald.