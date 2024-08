Nový trenér Čechovic David Kovalský neprožívá ideální start do čechovického angažmá. Celek, který ve dvou po sobě jdoucích sezonách skončil vždy na čtvrtém místě ještě nezískal ani bod. Postupně prohrál 0:3 v Mohelnici, 0:2 s Olešnicí a 0:4 v Medlově s Uničovem B.

Má tak nelichotivé skóre 0:9 a je jedním ze tří týmů olomouckého krajského přeboru, který ještě nezískal ani bod.

„Herně to není špatné, ale musíme zlomit ofenzivu, dát gól a odrazit se od toho. Aby to klukům pak stouplo do hlavy a začali si věřit. Nemáme zodpovědnost ve vápně a chuť si dát gól,“ hledá problém David Kovalský.

I v minulé sezoně si tým prošel nepříjemnou sérií, když osmkrát v řadě prohrál. Ale po zimní přestávce se z toho dostal a navázal osmi výhrami v řadě.

V úvodu sezony navíc Čechovicím chyběl pro karetní trest i zdravotní problémy Jan Šteigl. Borec se zkušenostmi z druholigového Prostějova či Líšně je jednou z největších opor.

„Byl po zranění a nemoci. Domluvili jsme se, že půjde do utkání v Medlově do druhé půlky. Věříme, že nám může pomoci. V Medlově to byl první zápas, kdy jsme byli kompletní a mohli hrát i v rozestavení, kterým se chceme prezentovat,“ řekl Kovalský, jemuž se vrátil také střelec Halouzka.

V dalším kole přivítají Čechovice Postřelmov, jemuž se náramně vydařilo jaro a v novém ročníku dvakrát ze tří zápasů vyhrál. Čechovičtí se naopak budou muset obejít bez brankáře Peky, který byl v Medlově vyloučen.

„Musíme se zvednout a zlomit to. Po prvním gólu to začne padat,“ hlásí jasně čechovický kouč.