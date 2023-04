„Myslel jsem, že je doma přejedeme, vyhrajeme. Byli jsme tak nastavení v hlavě. Nakonec je to smolná prohra,“ kroutil hlavou.

Náladu mu nespravil ani krásný gól na 2:2, kdy si v koncovce počínal z pozice levého záložníka jako ostřílený kanonýr.

„Chtěli jsme hrát ve druhém poločase jednoduše, že budeme dávat dlouhé balony za obranu. A hned z prvního nákopu prohrajeme souboj, je tam propadlý balon a prohráváme 1:2. Těžce se to pak obrací,“ zmínil 31letý želatovický odchovanec, který prošel i mládeží SFC Opava.

Příprava Želatovic? Problém. Premiéra horší než okresní přebor, řekl kouč

Trenér Želatovic Jiří Jemelka o úrovni utkání prohlásil, že se sotva mohla rovnat krajskému přeboru. V podobném duchu mluvil i Matušík.

„Dostali jsme laciné góly, vlastňák, potrestali nás v podstatě ze všeho. Nepřijeli hrát fotbal. My jsme věděli, že nebudou hrát fotbal,“ zmínil zklamaně.

„Jednoznačně smolný zápas a ztráta tří bodů, co si budeme vykládat. V prvním poločase to nemělo s fotbalem moc společného, hodně ho ovlivnil vítr, skoro se nehrálo,“ doplnil.

Vše korunoval nešťastný rozhodující de facto vlastní gól domácího brankáře Tomáše Čecha, který si míč sám srazil do brány.

„Čechino si to tam smolně srazil. Myslím si ale, že borec tam neměl vůbec odcentrovat,“ kroutil hlavou Tomáš Matušík.

Co vzkázal do Přerova?

V zimě se stal jednoznačně největší posilou Želatovic, které se na jaře chtějí vyšplhat na nejvyšší příčky tabulky krajského přeboru. Pomoci má i nový herní systém.

„Nemůžu říct, že by nám nový systém šlapal, připravujeme se na to. Víme, co chceme hrát, není to špatné, ale musíme být klidnější na balonu a jít víc za výhrou,“ myslí si Tomáš Matušík.

Vše si zkrátka teprve sedá. Trenér Jemelka navíc v přípravě neměl k dispozici kompletní kádr, což výrazně ovlivnilo nejen taktickou přípravu.

„Příprava byla o něco těžší. Už máme všichni nějaká zaměstnání, rodiny, jiné povinnosti. Ani z mé strany to nebylo optimální,“ přiznal Matušík.

V přerovské kabině plnil roli „taťky“, jak ji nazval záložník Viktorky Petr Mirvald. „Klukům do Přerova bych vzkázal, ať se jim daří. Myslím si, že mají kvalitní kádr. Když jsme s nimi hráli přípravu, šlo vidět, že i na divizi je to nadstandardní mančaft. Hlavně, ať se jim daří, rychle udělají záchranu a naopak, ať se perou o přední příčky. Věřím, že na to mají,“ uzavřel Tomáš Matušík.

Viktorka řeší záchranu. Odchod Matušíka nás zamrzel, přiznal Mirvald