To své už zvládli. Komu však budou borci z Čechovic přát ve finále Ligy mistrů?

Své velké finále už mají úspěšně za sebou, nyní si tak už z pohodlí domovů či restaurací budou moci vychutnat to mezi nejlepšími hráči světa. Jsou to pouhé dva dny, co fotbalisté Čechovic obhájili na olomouckém Andrově stadionu vítězství v krajském poháru proti v této sezoně doposud neporažené Olešnici, když jediný jejich gól dal v předposlední minutě naprosto čerstvě vystřídaný Vít Kopečný. Dá se tedy říci, že oni svou Ligu mistrů zvládli. Už zítra se však v Londýně rozhoří finálový souboj té opravdové a proti sobě se postaví celky Realu Madrid a Borussie Dortmund.