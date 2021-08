Dravost, bojovnost a rychlost, to byly průvodní znaky dramatického duelu. "Nasazení, běhavost a bojovnost, byly v dnešním utkání na tuhle soutěž nadstandardní. Kluci z Holice běhali opravdu hodně," komentoval kostelecký kouč Lubomír Keluc.

Průvodním znakem první půlhodiny byl styl nahoru, dolů. První vážnější ohrožení gólmana měli na svědomí Kostelečtí, když po jednom z brejků chyběl Lužnému ke skórování krok. Na druhé straně se po sérii rohů prosadil hlavou Doseděl, ale jeho pokus šel těsně vedle. Nad Holickými se začaly postupně stahovat černá mračna, ale blesk v podobě střely Preislera uhodil jen do tyče. O chvíli později však utekl po křídle Lužný a jeho nesobeckou přihrávku přetavil ve vedoucí gól Skalník – 1:0. "Do vstřelené branky jsme tahali za kratší konec, pak jsme se už ale do zápasu dostali podle mých představ," doplnil Keluc.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Poločasový jednobrankový náskok navýšili domácí hned po pauze a střelcem byla opět Skalník, když dorazil míč na zadní tyči – 2:0. Holičtí však našli bleskovou odpověď v podobě přesné hlavičky Görlicha – 2:1. "Byli jsme v euforii a místo abychom to na čtvrt hodiny zklidnili, inkasujeme," krčil rameny domácí lodivod.

Hosté se po kontaktní trefě nadechli k náporu, největší šanci na srovnání měl po vyhraném souboji se Zatloukalem útočník Derco, ale jeho přízemní pokus zlikvidoval gólman Bělka. Holická snaha o vyrovnání nabízela Kosteleckým možnost brejkových situací. Samostatné úniky neproměnili Preisler a následně Hruban. Vítěznou pečeť dal až v nastaveném čase ve svém druhém úniku Hruban, když přeloboval vyběhnuvšího Kročila – 3:1.

"Domácí nás vytrestali z brejků. Do druhé půle jsme šli s tím, že budeme soupeře presovat, ale hned jsme dostali gól. Sice jsme dokázali rychle odpovědět, ale domácí měli nahoře kvalitu, dokázali podržet na rozdíl od nás míč. Proto jsme nebyli schopní dát gól," hodnotil duel hostující trenér Vojtěch Pospíšil.

Spokojenost neskrýval jeho protějšek. "Vstřelili jsme branky, které jsme měli dát a proto jsme zaslouženě vyhráli. Jsem maximálně spokojený s nasazením. Takhle jsem kluky neviděl bojovat za celou dobu, co je trénuji. Ze hřiště odcházeli sedření a unavení," chválil své svěřence náročný kouč.

Potlesk před utkáním i po závěrečném hvizdu. Přidanou hodnotu úvodnímu zápasu sezony dala i slavnostní událost v podobě narozeninové gratulace. Místní legenda Jiří Grepl slaví v letošním roce devadesát let a v klubu na něj nezapomněli. Před oběma týmy obdržel jubilant dres s devadesátkou a plaketu. "Nevím co k tomu říct. Děkuji," reagoval oslavenec na dlouhotrvající potlesk.

Vítěznou premiéru budou chtít fotbalisté Kostelce potvrdit v neděli 15. srpna na hřišti Beňova. Holická rezerva hostí ve stejný den na domácím pažitu Určice. Oba duely začínají v 17 hodin.

FC Kostelec na Hané – 1. HFK Olomouc "B" 3:1 (1:0)

Branky: 29. a 46. Skalník, 90.+3. Hruban – 47. Görlich.

Rozhodčí: Doležal – Aberle, Zemánek. ŽK: 67. Preisler, 83. A. Grulich, 88. Lužný – 60. Doseděl, 76. Kachlík. Diváků: 80.

Kostelec na Hané: Bělka – Kupka (67. Maršálek), Zatloukal, Pavlíček, Pazdera – L. Grulich, Josif, Hruban, Skalník (71. A. Grulich) – Lužný (90. Komišák), Preisler. Trenér: Lubomír Keluc.

1. HFK: Kročil – Odložil, Fleischman, Kachlík, Tylich – Němec (55. Repček), Filípek, Doseděl (79. Nemeth), Görlich (65. Komani) – Svrčina, Derco. Trenér: Vojtěch Pospíšil.

Autor článku: ROBERT BUREŠ