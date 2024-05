/FOTO+VIDEO/Duel posledního s předposledním nabídlo sobotní utkání krajského přeboru. Domácí Litovel mohla Určicím odskočit, jenže ač měla několik šancí, branku nedala. V závěru udeřily Určice, které tak vyhrály poprvé na jaře a odlepily se ze spodku tabulky. Přeskočily právě Tatran.

Oslava Určic | Video: Michal Muzikant

O šest bodů a naději na záchranu si to rozdaly v sobotu dopoledne za krásného počasí týmy Litovle a Určic. Před nepříliš vysokou návštěvou měl domácí celek lepší nástup do utkání. Během úvodní dvacetiminutovky měl tři dobré příležitosti. V samostatném úniku neuspěl Pecháček, následně po rohu hlavičkoval do brankáře a neujala se ani dorážka a svoji šanci neproměnil ani kapitán Jindra.

„Dvacet minut jsme měli tlak, hodně standardek, rohů, byly tam i šance. Pecháček lehce trefí gólmana. Pokud nebudeme dávat góly, které máme, tak nebudeme vyhrávat. V první půlce jsme měli tři vyložené šance, po dvaceti minutách to mohlo být 3:0,“ komentoval trenér Litovle Petr Uvízl.

Po půl hodině hry se osmělily také Určice, ale Gottwald Hůževku nepřeloboval a po jeho standardce následně mířil útočící hráč nad. Hůževka ještě vytasil zákrok proti Kiškovi.

Po změně stran se na větší šanci čekalo déle. Dvacet minut před koncem mohl rozhodnout domácí Bednář, ale ani on velkou šanci neproměnil.

Hosté rozhodli o svém vítězství sedm minut před koncem. Gottwald našel na zadní tyči Piňose a ten do odkryté brány rozjásal hostující tábor. Alespoň bod mohl trefit Vaca, jenže přestřelil.

„Mohlo se rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme tam měli větší šance než Litovel. Ta se tam ale také dostávala. Měla gólové situace, ale je vidět, že mají také střeleckou neschopenku jako my. To se projevilo. Jsem rád, že jsme byli konečně šťastnějším týmem. Po vstřeleném gólu už jsme to dohráli. Určickou bojovností, energií a sílou jsme si to zasloužili,“ hodnotil utkání trenér Určic Petr Gottwald, který do něj zasáhl jako hráč.

„Z mého pohledu nezasloužená výhra Určic. Jsem nespokojený. Bylo tam od nás slabší nasazení, málo soubojů. Na hlavičky se nám příliš neprosadil Martin Jindra. Přesto jsme mohli ve druhé půlce opět dát my na 1:0 a vypadalo by to jinak. Soupeř hraje, hraje, ale šanci měl jedinou a dal nám z ní gól,“ oponoval Uvízl.

Určice zvítězily poprvé od 28. října, kdy porazily 1:0 Bohuňovice. Z dalších devíti následujících duelů získaly jediný bod. Litovel na výhru čeká ještě déle - od 7. října. Tehdy porazila 3:1 Dolany. Od té doby třináctkrát nevyhrála a získala jen čtyři body.

Tatran tak zůstal na čtrnácti bodech a klesla šest kol před koncem na poslední příčku. Určice jsou o bod před ní.

„Jsme oba aspiranti na I. A třídu. Kdybychom byli v plné sestavě, možná by náš výkon vypadal jinak. Chybí nám klíčoví hráči - Halouzka, Horák, Menšík, Borja, brankář Sohlich. Patříme ale na spodek krajského přeboru. Bylo to vidět markantně,“ dodal Gottwald.

„Pokud budou padat tři, jak se to odhaduje kvůli možným sestupujícím z divize, tak to moc komplikace není. Pořád se ale všechno může změnit, budeme hrát a bojovat,“ uzavřel Uvízl.

Tatran Litovel - Sokol Určice 0:1 (0:0)

Branka: 83. Piňos.

Rozhodčí: Milek - Ondráček, Svoboda. ŽK: Kvapil - Mariánek, Slezák. Diváci: 55.

Litovel: Hůževka - Pecháček, Kučera, Hrazdil, Jindra, Laža (85. Hajíček), Kvapil, Dragon, Válek (83. Vaca), Bednář, Bohanos (55. Strouhal). Trenér: Petr Uvízl.

Určice: Vičar - T. Gottwald, Mariánek, Zapletal, Marek Mašek, Kiška, Piňos, Škrabal (87. Mlčoch), Vaverka (70. Martin Mašek), P. Gottwald. Trenér: Petr Gottwald.

