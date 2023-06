„Projevil se kolektiv, který jsme postupně začali stmelovat už před sezonou, další doplnění přišlo v zimě, kdy přišel útočník Michal Trajer a David Němčík do obrany. Oba naštěstí sedli dobře i do kolektivu," jmenoval také důvody tohoto skvělého vývoje.

Zpět na vrchol

Klub založený v roce 1932 se do páté nejvyšší soutěže vrací poprvé od sezony 2016/2017. Ještě předtím ji hrál mezi sezonami 2005/2006 a 2012/2013. , kdy přišel dokonce postup do divize. V té však vydržely pouhé dvě sezony následované dalšími dvěma právě v krajském přeboru a poto dlouhou anabází v I. A třídě, která byla poznamenána i covidovým obdobím.

„Poslední ročník v divizi jsem tam už trénoval já. Bohužel se nám to tehdy ale vinou nevyspělosti kádru nepodařilo udržet. I po ekonomické stránce se nám to nevyplatilo. I z toho důvodu jsme tedy šli zpět do krajského přeboru. Tam jsme ale také neměli ty nejlepší podmínky, a tak jsme spadli až do I. A třídy. Nakonec se postupnou prací a doplňováním kádru dosáhlo tohoto úspěchu, na kterém chceme dále stavět," popisuje tuto éru zkušený lodivod.

Určický cíl? Klidné vody

Nyní ho tak spolu se svými svěřenci čeká nová výzva. Postup do krajského přeboru je totiž sice hezký, boje v nejvyšší krajské soutěži ale mohou být úplně o něčem jiném.

„Manšaft je hodně mladý a ambiciózní, takže nemám strach, že bychom tam snad nějak propadli. Obavy mám pouze o to, jak budou kluci reagovat na případnou delší sérii proher. jestli je to nějaký nenahlodá. Věřím jim ale. A kdyby se něco takového i stalo, jsem tady já, který by je měl zase pozvednout," popisuje.

„Chceme se pohybovat v klidných vodách tabulky. Pokud bychom se snad náhodou budeme motat někde na spodku tabulky, tak si myslím, že i tam můžeme hrát poměrně důstojnou roli a nespadnout," dodal ihned nato.

Máme srovnání

Tato slova jsou poměrně optimistická. Na druhou stranu ale z dalších Gottwaldových vět vyplývá, že pro tyto cíle má své důvody a nejedná se tak jen o plané řeči.

„Měli jsme takové srovnání s vítězem druhé skupiny, s Bělotínem. Hráli jsme totiž spolu před sezonou přátelák a remizovali jsme s nimi 1:1. Hodně lidí říká, že ta druhá skupina je těžší, ale mě to zase tak nepřišlo. Ač byl u nás spodek možná slabší, tak kluby jako Postřelmov, Paseka, Bludov nebo Lesnice jsou bezesporu velice kvalitní a prověřily nás. Poradili jsme si na jaře i s Olešnicí, která přes zimu obrovsky posilovala. Navíc v lehce oslabené sestavě," vysvětluje.

Dobrou zprávou pro Určické může být také to, že se o letní pauze neočekávají žádné zásadní pohyby v kádru. „Nikde odcházet nebude. Všichni se těší na novou výzvu, a tak ke změně nemají potřebu. Snažíme se pak i o doplnění, ale nikoho konkrétně jmenovat nebudu. Na to je opravdu ještě příliš brzo," uzavřel Petr Gottwald.