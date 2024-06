„První přípravák máme domluvený buď na 21. nebo 22. července. Předběžně bychom měli hrát tři, a to s Vilémovicemi, Kralicemi na Hané a Lutínem. A to všechno venku," dodává.

„Věděli jsme už od začátku, že ta sezona bude úplně jiná než v I. B třídě a také jsem kluky nabádal, aby v každém zápase nechali na hřišti všechno. Ti soupeři totiž byli o dost těžší než předtím. My jsme to ale dlouho zvládali naprosto výborně a je jen škoda toho závěru, kde jsme několikrát zbytečně ztratili," říká s týdenním odstupem hrající trenér Pavel Valtr, který připomněl i velice smolnou sérii mezi 21. a 25. kolem, kdy jeho tým získal jen dva body se skóre 6:16 a tratil tak možnost bojovat o konečné druhé místo za naprosto suverénní Olešnicí.

Zatím se nerozhodli

Co se ale týče změn v kádru, snažil se hrající lodivod udržet zatím všechno pod pokličkou. Fanoušky sice ujistil, že by se neměly konat žádné odchody, možné příchody zatím tají. „Něco rozjednaného máme, ještě to ale není definitivní. Hráči se zatím nerozhodli, zda to vzít a my jim necháváme čas na rozmyšlenou. Dále ještě čekáme, zda se nám vrátí z Čechovic David Trajer," naznačuje.

Už si nás okoukali

Jednou věcí si ale Pavel Valtr je naprosto jistý. A to tím, že sezonu, která už je v podstatě za rohem, bude pro něj a jeho svěřence mnohem složitější, než ta nedávno skončená. „Počítám s tím, že soupeři si nás už okoukali. Něco podobného se vlastně stalo už letos na jaře. Pokud nám ale vyjdou ty příchody, o kterých jsem mluvil, tak můžeme znovu atakovat přední příčky," uzavřel.