Smržice už nejsou na nule. Je to kvalitní přípravou, říká dvoubrankový Augustin

/KANONÝR DENÍKU/ Tohle nebyl apríl. Letošní první duben byl totiž velkým dnem pro fotbalisty Smržic. Ti vstupovali do jarní části B skupiny I. B třídy s čistou nulou na svém bodovém kontě a proti výběru Moravského Berouna neměli příliš velkou pravděpodobnost s tím něco udělat. To se ale nakonec skutečně stalo. Díky dvěma přesným zásahům 21letého Lukáše Augustina, kterému stejným počtem přesných zásahů sekundoval teprve sedmnáctiletý Denis Komárek, nakonec nastříleli svému soupeři búra a mohli tak oslavit minimálně to, že s nulou to letos skutečně neskončí.

Lukáš Augustin | Foto: Archiv Lukáše Augustina

„Je to určitě super pocit, ale musíme stále myslet na celkový vývoj sezony. V týmu jsme v podstatě, až na jednoho staršího hráče, všichni mladí, takže bych to úplně nepřeceňoval,“ komentuje Lukáš Augustin fakt, že k první výhře, a vlastně i prvním bodům v této sezoně dotáhla Smržice mladá letka. Jejich soupeř v šestnáctém kole, Moravský Beroun, přitom nebyl žádným ořezávátkem. S 21 body si před utkáním držel, a nyní stále drží, komfortní postavení přímo na sedmém místě, tedy přímo ve středu tabulky. „Zaskočili jsme je naší aktivitou. Ta se stoprocentně odvíjí od kvalitní zimní přípravy, kterou jsme s trenérem Spanilým absolvovali. Zaměřili jsme se v ní zejména na kvalitní práci s míčem, ve které jsme se zlepšili a také jsme toho dost naběhali. Přece jen co nemáme ve zkušenostech, musíme doplnit fyzičkou,“ vysvětluje. „Většina mužstva to navíc pojala poctivě, takže jsme mohli nasát nový herní systém. Další naší výhodou je, že po té ‚krásné' podzimní nule můžeme už jenom překvapit a ukázat, že to nějakým způsobem zvládáme,“ dodal. Lipová přišla o špílmachra, tým doplnila. Kostelec posílil. Oba týmy mají ambice Tento 21letý borec otevřel skóre zápasu už v první minutě a ve dvanácté pak přidal druhý míč za záda gólmana Venery jeho ještě o čtyři roky mladší spoluhráč Denis Komárek. V 53. minutě se pak sice soupeři podařilo srovnat na 2:2, přišlo ale něco, co rozhodně nemohl tušit. Už o čtyři minuty později totiž Augustin přidal svůj druhý přesný zásah v zápase a za dalších devět minut jej napodobil i Komárek. Skóre pak v 73. minutě uzavřel na konečných 5:2 22letý kapitán Štěpán Verner. „Řekl bych, že je ty dva rychlé góly na začátku určitě musely zaskočit. Myslím si ale, že je to úplně nezlomilo. Dokázali si totiž i přes to všechno vytvořit kvalitní šance. Zlomová byla, podle mě, rychlá trefa na 3:2,“ přemýšlí Augustin a popisuje, jak k jeho dvěma důležitým brankám došlo: „První padla možná trochu náhodně. Chtěl jsem centrovat a míč si to namířil do branky. Druhý pak padl po přímáku. Prostě se ke mě dostal míč v dobré pozici, tak jsem jej napálil a mohl začít slavit.“ Díky těmto dvěma přesným zásahům překonal povoláním operátor u telekomunikační společnosti a fanda Manchesteru City svůj loňský brankový účet. Tehdy se totiž trefil jen dvakrát, zato nyní již potřetí. „Samozřejmě je ještě půlka sezony před námi, takže čím vícekrát to tam napadá, tím lépe. Stanovený počet gólů ale nemám. Není to pro mě priorita. A když už, tak doufám, že povedou k našim vítězstvím,“ říká Lukáš Augustin a na závěr ještě přidal pár skromných slov ke své zamýšlené fotbalové budoucnosti: „Hlavně chci být zdravý. A budoucnost? Ta prostě přijde. Samozřejmě bych si chtěl vyzkoušet i vyšší soutěže, ale jak říkám - uvidíme.“

