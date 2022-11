„Honza je náš klíčový hráč, ale máme tam jiné kluky, kteří by jej měli nahradit. Nechceme být týmem jednoho hráče. Máme hru postavenou na týmovém pojetí, ale samozřejmě, když je na hřišti, tak je rozdílový. Věřím, že se co nejdříve vrátí,“ říkal k absenci borce s druholigovými zkušenostmi z Prostějova či Líšně trenér Čechovic Jan Koláček. Délku absence však přiblížit nechtěl.

Zdroj: Lukáš Klaban

V samotném utkání při pěkném slunečném počasí pak sympaticky zaplněné hlediště medlovského hřiště dlouho čekalo na velkou šanci. Až chvíli před přestávkou centroval Klos a Muzikant pálil z voleje, jenže brankář Hradečný vytáhl skvělý zákrok a udržel bezbrankový stav.

„Jsem rád, že máme takového brankáře. Na podzim se mu daří a pracuje na sobě. V posledních dvou zápasech nás hodně podržel a chytil snad šest gólovek soupeřů,“ chválil Koláček.

„Utkání začali možná o něco lépe hosté, kteří více drželi míč, ale do větších šancí se nedostali. Potom jsme převzali iniciativu my a dokázali si vytvořit územní převahu. Ta sice zprvu nevedla k vyložené šanci, nicméně možnosti skórovat nabízelo velké množství rohových kopů, z nichž ale příliš branek nedáváme, což se potvrdilo,“ přidal svůj pohled stoper Medlova Zdeněk Bartoněk.

Po změně stran pak v 65. minutě fauloval Zelina skluzem Muzikanta a hlavní rozhodčí nařídil penaltu. Stoper hostů navíc viděl druhou žlutou kartu a musel předčasně do sprch. Pokutový kop následně proměnil ve svůj desátý gól v sezoně Patrik Kasal a Medlov vedl.

„Penalta byla jasná, bez diskuze. Stejně tak druhá žlutá karta. Zároveň to byl ale zbytečný a nešťastný zákrok. Mrzí mě, že u toho byl zkušený stoper Zelina, který to mohl ustát a nechodit do skluzu. Míč navíc směřoval pryč od brány,“ popisoval Koláček.

„Druhý poločas se hrál pěkný fotbal na obě strany. Řekl bych, že jsme byli o něco lepší, ale určitě to nebyl nějaký drtivý tlak,“ hodnotil Bartoněk.

Chvíli po vedoucí brance mohl Kasal dodat klid na kopačky spoluhráčů, ale v samostatném úniku nechal vyniknout Hradečného.

A deset minut před koncem jej to mohlo mrzet. Před brankáře Zmunda se dostal střídající Haluza, jenže medlovský gólman udržel vedení svého celku. Ani závěrečný tlak k vyrovnávací brance Čechovic nevedl.

„Hosté hrající v deseti hru otevřeli, z čehož pramenilo několik dalších nadějných situací, které jsme ale neproměnili. Potom nás podržel fantastickým zákrokem gólman a závěr jsme už ukopali a ubojovali,“ byl spokojený Bartoněk.

„Celkově to bylo vyrovnané utkání, ve kterém byli domácí o trošičku lepší a ve středu hřiště měli rozdílového Kasala, který nám dělal problémy. Silou vůle a větší kvalitou Medlov zaslouženě vyhrál, i když jsme mohli bod ukopat a byl by pro nás dobrý. Ale na kdyby se nehraje,“ glosoval Koláček.

„My jsme si navíc nedokázali vytvořit žádnou šanci až do 80. minuty. Takže tam byla nekvalita v naší ofenzivě,“ dodal.

I přes porážku zůstává celek z Prostějovska a nováček krajského přeboru na prvním místě tabulky. O bod vede právě před Medlovem, který se díky výhře posunul na druhé místo, kde vystřídal Lipovou.

„Je to pro nás pořád pohádka. Odrazili jsme se od dobrého začátku a nakopli jsme to. Teď je ale strašně těžké odolávat a udržet to první místo. Bude však záležet jen na nás, jak dlouho tam vydržíme,“ říká Koláček.

„Chtěli jsme vyhrát, abychom se posunuli na druhé místo a stáhli náskok Čechovic, což se nám nakonec povedlo,“ dodal Bartoněk.

V dalším kole čeká Čechovice duel s Dolany, naopak Medlov se představí na půdě pátého Brodku u Přerova.

FK Medlov - Sokol Čechovice 1:0 (0:0)

Branka: 65. Kasal z pen.

Rozhodčí: Doležal - Šteier, Winkler. ŽK: Zmund, Vrba, Knebl - Veselý, Zelina, Walter. ČK: 64. Zelina (Č.). Diváci: 150.

Medlov: Zmund - Klos, Bartoněk, Srdýnko, Habáň (62. Šléška (76. Mikuta)), Vrba, J. Kasal, Knebl, Skřebský, P. Kasal, M. Muzikant (88. Kuděla). Trenér: Jaroslav Rolínek.

Čechovice: Hradečný - Veselý (80. Nejedlý), Zelina, Walter, Hanák, Novák, Šolín, R. Muzikant (80. Zatloukal), Petržela (89. Jurníček), Kopečný (72. Haluza), Halouzka. Trenér: Lukáš Koláček.