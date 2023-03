Za záchranou povede Sigmu trenér Petr Mrázek, který ale dostal k dispozici přesně nula posil.

„Oslovili jsme kvantum hráčů, sháněli jsme, ale do Lutína se nikomu nechce, takže žádnou posilu nemáme,“ potvrdil Deníku sekretář Petr Kovařík.

Naopak tým nemůže počítat s Radkem Kubáčem, který zamířil do Rousínova a hrát za Lutín nebudou také Matyáš Dohnal a Ondřej Novák. „Oba jsou to vyšlí dorostenci, s kterými jsme počítali do áčka. Ale oznámili nám, že chtějí jít do Brodku u Prostějova za trenérem Pavlem Zbožínkem. Dohnal si ale obnovil zranění kolene, tak asi zůstane v systému u nás, ale počítat s ním nemůžeme,“ přiblížil Kovařík.

Klub bude ještě jednat o odchodu Kryštofa Smitala a ze zdravotních důvodů skončil Petr Láner. Radost tak Lutínským může dělat návrat Jakuba Chrásta. „Rozhodovalo se, jestli půjde na operaci s křižákem. Nakonec nešel a trénuje. Naskočil už i do přáteláku, ale je otázka, jestli si troufne jít i do ostrého zápasu, aby si koleno nezhoršil. Bylo by to ale dobré, protože je hecař,“ říká Kovařík.

Je zřejmé že Sigma bude hrát o přežití v krajském přeboru. „Pokud by se podařilo zachránit, budeme rádi. Pokusíme se o to, ale naše hlavní priorita je soutěž dohrát. Pokud budou hráči zdraví, snad by se to mělo podařit. Budeme muset mužstvo nějak poskládal v kombinaci s béčkem a dorostem,“ říká ne příliš optimisticky Kovařík.

„Ale osobně to nevidím, že bychom pokračovali v dalším ročníku v krajském přeboru. Nemáme kádr kým doplnit. Je složité každý týden shánět hráče a třepat se, jestli to dáme dohromady a pak ještě dostaneme šišku. Je to na nic. Bohužel situace je taková, takže se v létě poradíme, co dál. Možnost je i I. B třída a také to, že bychom spojili áčko s béčkem,“ uzavřel Petr Kovařík.