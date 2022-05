„V druhém poločase jsme pak zaspali začátek a dostali druhý gól. Potom se hra ale znovu obrátila a začalo se nám dařit. Vyrovnal jsem na 2:2, když jsem brankáře překvapil střelou z boku na přední tyč. Další dva moje góly vzešly z dlouhých nákopů za obranu, při kterých jsem dvakrát stejně obešel gólmana a zakončil do prázdné," dodal.

Poslední gól hostů pak padl z rohu v 90. minutě a stanovil tak konečné skóre zápasu na 4:3. Mohlo za ním stát i lehké podcenění situace, jelikož dle Halouzkových slov sudí již před zahráním rohu avizoval, že se bude jednat o poslední akci zápasu.

Domácí Určice tak zvítězily podruhé za sebou a pro dvaadvacetiletého sympaťáka to určitě nebude zadarmo. Klubová kasa nesmí zůstat prázdná a hattrick je k jejímu naplnění tou nejlepší příležitostí. „Asi budu muset něco zaplatit, abychom měli na rozlučku. Řekl bych, že to bude okolo stovky, možná dvou," směje se.

David Kobylík opouští Frenštát, skončil na vlastní žádost

V momentě, kdy do konce soutěže zbývá posledních pět kol a Určicím kvůli odhlášení se Kojetína pouhé čtyři, má na svém střeleckém kontě deset zásahů. S tím se však spokojit v žádném případě nechce. „Do konce sezony bych jich chtěl zkusit nastřílet alespoň patnáct. Budeme mít celkem těžké soupeře a navíc by to bylo více než gól na zápas, ale chci se o to prostě pokusit," řekl odhodlaně.

Určická cesta vzhůru?

Určice několik posledních let v I. A třídě příliš nevynikají a končí spíše v průměru. To by se ale nyní, pod novým trenérem Petrem Gottwaldem, mohlo začít pomalu měnit.

Ohlasy z KP: Kralice trápily lídra, Lipová padla v Želatovicích

„Přišel v půlce podzimu a od té doby je to mnohem lepší. I tréninky mají mnohem větší spád. Baví nás a cítíme se po nich tak příjemně unavení. V kabině se navíc utvořila i lepší parta. Vím také, že se klub bude snažit sehnat lepší hráče a pokusit se v příštích letech postoupit," mluví o možných změnách ve směřování klubu.

Kdyby přišla nabídka…

Vraťme se ale k hráči samotnému. Ten totiž má také své ambice. „Kdyby přišla nějaká nabídka, tak bych si chtěl zkusit zahrát i někde výš. Přece jen, v I. A třídě je každý druhý zápas takovým derby. Zápasy ve vyšších soutěžích jsou navíc mnohem více o taktice. Na druhou stranu se ale sám nikam vnucovat nechci," vysvětluje.

A co si myslí, že jeho hru nejvíce zdobí? „Určitě rychlost, výbušnost a rychlá klička přes obránce. Nejvíce ale asi ta rychlost. Spoluhráči toho hodně využívají a pravidelně mi posílají dlouhé balony za obranu," říká.

Mnoho hráčů týmu studuje mimo kraj. I s tímto si ale nový určický kouč poradil. A to i díky využití moderních technologií.

„Studuji v Brně obor Tvorba a výroba nábytku. A protože nás tam studuje více, máme tréninky ve čtvrtky a pátky. Přes týden chodíme běhat a měříme si to přes aplikaci, abychom to pak trenérovi mohli doložit. Do toho ještě tady v Brně hraji malou kopanou," uzavřel Ondřej Halouzka.