„Na zápas jsme se připravili dobře. Věděli jsme o soupeřových slabinách i silných stránkách. Těmi byly hlavně standardní situace. Bohužel jsme ale hned z první standardky inkasovali. Pak jsme se to snažili otočit a podařilo se nám to. Určitě to ale nebylo nic jednoduchého. Nic zadarmo jsme nedostali," popisoval sedmadvacetiletý střelec průběh zápasu ze svého pohledu.