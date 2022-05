"Na zápas jsme se připravovali celý týden. Já, stejně jako kluci jsme byli hodně natěšení. Jsem rád, že to nakonec dobře dopadlo," zhodnotil čechovický záložník dramatický souboj.

Mohl rozhodnout, ale trefil jen konstrukci. "Zavíral jsem zadní tyč, jak to po mně trenér chce. Bylo to dost z úhlu, ale trefit se to dalo. Mnohem více mě ale mrzí ta druhá šance, kdy jsem nastřelil bránícího hráče, za kterým už nikdo nestál," popsal své smolné momenty Muzikant.

Čechovice dobyly Kostelec a míří do přeboru. Tady je VIDEO ze šatny

Slavil by, ale neví jak hodně. "Těžko říct, jak bych reagoval, kdybych vstřelil gól. Přece jen jsem místní, všechny tady znám. Slavil bych určitě, ale asi bych se zdržel nějakých velkých gest," smál se technický fotbalista s hlubokými kosteleckými kořeny.

Postup už by se měl dotáhnout. "Jsme už blízko, ale nechci to zakřiknout. Většinou už nás ale čekají soupeři z nižších pater tabulky. Věříme si na ně, ale musíme zůstat stále koncentrovaní a hrát náš fotbal. Dnes jsme tím vyrovnáním ukázali sílu týmu."

Robert Bureš